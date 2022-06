La Bebeshita abandona la competencia Quiero Bailar por no rendir al máximo como esperaba

Los reality show en Tv Azteca están dando mucho de que hablar, pues Daniela Alexis, La Bebeshita de 31 años de edad, decidió abandonar la competencia Quiero Bailar, esto después del pésimo baile que ofreció el día de ayer junto a Elías, quien se fue enojando del programa porque su compañera falló en la coreografía.

Y es que para quienes no lo vieron, La Bebeshita apenas se puso acordar de los pasos de baile en plena competencia, mientras que el menor trató de darlo todo en el concurso demostrando profesionalismo, pero al final no le ayudó en nada, por lo cual causó polémica en redes sociales debido a que muchos consideraron que la también conductora no mostró mucho interés, por lo cual ahora renunció.

"Yo quiero lo mejor para Elías, yo quiero que siga en la competencia dando batalla bailando triple, yo creo que lo mejor para Elías es que me salga y consigamos otra pareja para Elías, yo creo que es lo mejor", dijo La Bebeshita en Venga la Alegría.

Otra de las cosas que mencionó La Bebeshita es que cuando conoció al chico al parecer no hubo cierta química entre ambos como otros competidores, además piensan que es muy tímido por lo cual no se ha querido abrir del todo con ella, así lo reveló la guapa mujer quien siempre ha sido considerado un personaje polémico en la pantalla chica desde que estaba en Enamorándonos hace unos años.

"No se le ve que tenga compromiso, al parecer para ella no fue importante lo que sucedió, su risa tonta...", "Pero no le pongan un bailarín profesional al niño, que sea uno igual al de los demás niños, para que sea pareja la competencia", "Eso es lo qué pasa cuando la producción obliga a su talento a participar en un proyecto que no quieren hacer… pero que al firmar un contrato los pone en ese predicamento", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que La Bebeshita ha crecido demasiado en el mundo del espectáculo desde que se dio a conocer en Enamorándonos, como se dijo anteriormente, programa donde buscó el amor desesperadamente.