La Bebeshita anda con todo, no creerás a lo que quiere dedicarse

Ciudad de México.- Una de las participantes del programa Enamorándonos de TV Azteca que le ha sacado jugo a este proyecto es Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita. La joven que ha estado buscando el amor por un buen tiempo, ha sabido posicionarse en el gusto de algunos. Gracias a su participación en el programa más visto de la televisora del Ajusco ha logrado sumar más de un millón de seguidores en sus redes sociales, por ese motivo desde hace un buen tiempo se dedica a hacer videos para su canal de YouTube.

En cuanto a su participación en el programa se siente feliz de pertenecer a él, mismo que acaba de cumplir 400 emisiones al aire.

"Empezamos en otro canal, en otro horario, me siento súper feliz de estar aquí buscando el amor, uno lo dice fácil, pero yo he pasado sufrimiento, mucha felicidad, he cortado, he andado, me han engañado, he pasado de todo, ya aquí es mi segunda casa, mi segundo hogar, la verdad es que yo llegué con una esperanza de buscar el amor, llegué realmente así pues, nadie sabía que el programa iba a tener tanto éxito y me siento orgullosa de estar en este proyecto, el amor todavía no llega, yo quisiera que llegara, ya me quiero casar, te juro si llega alguien mañana y me dice -sí me quiero casar contigo-, te juro que lo hago. Tengo unas ganas de casarme, de tener novios, pero la verdad no llegan, no sé si yo soy la del problema o el mundo es el del problema".

Daniela lleva más de un año en Enamorándonos. Foto: EL DEBATE

La Bebeshita en uno de sus portales. Foto: EL DEBATE

PROYECTOS

En los últimos días le hemos visto aparecer en algunos capítulos de Educando a Nina, telenovela de comedia que es protagonizada por Cynthia Rodríguez y Antonio Gaona.

"He tomado cursos de actuación, pero no soy actriz, eso tengo que reconocerlo, pero ha sido una oportunidad súper padre que me hayan invitado a Educando a Nina, espero que les guste mi participación, salgo en ocho capítulos y pues en la novela, soy la Bebeshita, actúo de mi misma, realmente no actúo, osea soy yo, en la novela tengo novio por fin aunque no sea en la vida real y me gusta mucho, me llevo muy bien con el actor que se llama Daniel Ron, Carly es el personaje de él. Ha sido una experiencia muy padre, todos los de la producción, los actores me han apoyando, me dan consejos, me dicen qué hacer".

Junto a Wendy de los Cobos en una de las escenas. Foto: Cortesía TV Azteca

Con el elenco de Educando a Nina. Foto: Cortesía TV Azteca

Pero eso no es todo, también le gustaría incursionar en la música.

"Yo siento que el amor no está peleado con que yo me quiera dedicar a cantar".

"Estoy probando este gusanito que tenía desde hace muchos años de ser cantante. No canto, pero me estoy preparando como no tienen una idea con clases de baile, canto, nadie nace sabiendo todo, entonces yo digo que puedo hacer las dos cosas, buscar el amor y cantar".