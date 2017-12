La 'Bebeshita' celebra en grande sus XV años

Daniela Alexis mejor conocida como 'La Bebeshita' es una de las participantes más populares y polémicas del programa "Enamorándonos" múltiples cirugías, amores y escándalos son parte del día a día de la joven.

De los mejores días de mi vida Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 10:26 PST



Ahora una vez más la integrante del programa dio de que hablar ya que la producción del programa encabezado por Carmen Muñoz le realizo una fiesta de XV años ya que nunca tuvo una.



Mis 15 Gracias por cumplir todos mis sueños realidad @magdaproducer te quiero mucho mucho soy fan feliz Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 10:22 PST



El sueño de Daniela incluía un enorme vestido y hasta chambelanes el vestuario que portaba era un escote muy pronunciado y un peinado el cual acentuaba su figura para poder celebrar sus 27 años, pero con temática de quinceañera.



Bryan le regalo un enorme arreglo de flores a la "Bebeshita" mientras que Oski ganó una competencia por lo cual la cumpleañera decidió llevarse a los dos chambelanes a festejar en una flamante limusina color rosa, incluso estuvieron presentes la madre y la tía de la enamorada.

Los escándalos de la participante han sido a raíz de sus cirugías y es que "La Bebeshita", no para de meterse en problemas y es que hace lo imposible para mantenerse en el ojo del huracán y es que, tras la filtración de su video sexual, la joven no para de crear controversia ya sea en el programa o en sus redes sociales.

Aunque nadie imagino que Daniela Alexis se atrevería a subir una fotografía de su criticado abdomen, la chica asegura que esa parte de su cuerpo quedo perfecta tras su cirugía, aunque muchos no piensan lo mismo.

La inesperada instantánea causo tanto impacto en las redes sociales, que no creían que se trataba de ella. la concursante apareció junto a otra amorosa, Rocío, ya que querían deleitar a sus seguidores con provocadora lencería, aunque el detalle que más acaparo la atención fue su abdomen.

Con motivo del pasado juego de la NFL que se celebró en México,las chicas demostraron que les gusta este juego y además compitieron por ver quién se ve mejor en lencería.



Incluso hay quienes afirman que de un día para otro no pudo haber logrado ser una atleta bien marcada.

EL RIDICULO EN TELEVISIÓN DE LA "BEBESHITA"

En esta temporada que realiza el matutino de la televisora del Ajusco participan Andrea Escalona, Adrián Cué, Ricardo Casares, Jimena Pérez, Los Destrampados, Vanessa Claudio, Patricio Borghetti, Rafa Mercadante, entre otros.

En este segundo programa los jueces del concurso fueron Nadia, Sergio Sepúlveda y el Abogado del pueblo, mismos que después de deliberar, dieron a conocer que Daniela era la segunda eliminada de la competencia.





¿QUÉ PASÓ?

A Daniela los jueces la criticaron duramente, pues no se supo la letra de la canción 'Él me mintió', la más veterana de Enamorándonos hizo tremendo ridículo al pararse en plena participación al no recordar la letra de la canción de Amanda Miguel. Ya le había leído la cartilla a la Bebeshita en el primer programa y ahora ya la dejaron fuera.

Durante su participación llevó a Brian su expareja quien fue el modelo de este número de la canción.



SUS NOTABLES CAMBIOS FÍSICOS

La integrante del programa más popular de Tv Azteca se realizó una rinoplastia, el busto las pompas y de paso una liposucción.

Con información La Verdad

