La Bebeshita como una de las más fuertes en MasterChef Celebrity por un postre

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita de 30 años de edad tiene a todos sus fans con el ojo cuadrado, esto después de taparles a todos la boca en MasterChef Celebrity.

Resulta que La Bebeshita tuvo que presentar ante los jueces un postre estilo gourmet con el cual debía combinar tanto sabores como una buena presentación, por lo cual estaba muy nerviosa.

Y es que en capítulos pasados la ex integrante de Enamorándonos no ha estado del todo bien en las pruebas, ya que muchos aseguran que no sabe cocinar, pero esta vez les dio una gran lección a todos.

La Bebeshita mostró su postre llamado Mundo Rosa con el cual deleitó a los chef quienes aseguran su postre fue uno de los mejores, incluso ella se sintió muy feliz por el resultado.

Vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo, para que ya no piensen que cocino tan mal, dijo La Bebeshita por el excelente resultado de postre que emocionó a todos.

Incluso los fans del programa no pudieron creer que los chef más estrictos de la emisión aprobaran el platillo de la también influencer.

"Una de mis favoritas me dio ternura cuando dijo que nadie la estaba apoyando", "Hermosa le ayuda mucho su naturalidad sus locuras jajaja ese es tu mundo ahí la llevas bebesita la cantada. No más no pero la repostería siiii es tu fuerte", le escriben a la famosa.