La Bebeshita con brillante look para su nuevo video musical

México.- Si hay una persona que sabe cómo llamar la atención de sus seguidores, esa es Alexis, La Bebeshita, quien en esta ocasión impacta con un atrevido atuendo para la grabación de su nuevo proyecto musical 'Pa-Tra' y recibe cientos de halagos por parte de sus fanáticos en Instagram.

La conductora e influencer mexicana compartió a través de sus redes sociales una recopilación con fotografías y videos del detrás de cámaras de la grabación de este nuevo sencillo que, declaró ya está disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción y el próximo jueves 16 de octubre podremos ver su video oficial.

Luciendo sensual y atrevida, así es como vamos a ver en la producción audiovisual a Bebeshita, pues en las imágenes adelanta uno de los atuendos que tendrá entre escenas y sin duda este será el más cautivador, ya que sólo viste lencería en la parte de abajo y arriba cubrió todo con brillos, con una cola alta y cabello ondulado, estilizado con unas botas negras tipo piel.

De inmediato los fanáticos de esta joven tan controversial comenzaron a dejarle comentarios sobre lo hermosa y sensual que se veía con ese revelador atuendo y ya exclaman que están impacientes porque llegue el estreno del nuevo video de Alexis para ver qué más ha preparado para sorprenderlos.

Cabe mencionar que la estrella de Enamorándonos lució unos pechos espectaculares, recordemos que recientemente sufrió mucho a tener que quitarse los implantes que tenía después de presentar una infección que pudo haberle ocasionado más riesgos de salud.

Fue para el programa Venga la Alegría, donde la integrante de Enamorándonos confesó que fue lo que pasó y es que aseguró que desde hace tiempo comenzó a sentir dolores en su busto, además de una especie de temperatura la cual solo se manifestaba en esa parte de su cuerpo, por lo que rápido notó que eso no era normal, es por eso que se fue al doctor de inmediato.

El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más entonces me puso a encapsular, me empezaron a doler este de que dormía boca abajo de 'ha me duele' y así, pues creo que me aguante mucho tiempo, tenía como una infeccioncita y pues me dolía muchísimo más se me ponía como muy caliente como si mi boobie tuviera temperatura, pero solamente las boobies una cosa como rara...", dijo La Bebeshita para Venga la Alegría.