La Bebeshita copia el look de Emma Coronel y se ve impactante

Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita de 30 años de edad siempre se ha preocupado por las tendencias es por eso que siempre está al pendiente de los nuevos looks para este 2021, pero hay un look que le fascinó demasiado a la especialista de Enamorándonos, se trata de la nueva imagen de Emma Coronel, por lo que decidió copiarle el look a la mujer originaria de Durango.

Resulta que La Bebeshita ha tenido el cabello de todos los colores desde que se dio a conocer en la pantalla chica, pero desde hace tiempo ha elegido tonos un poco más discretos, pero al ver las fotos de la sesión que se hizo Emma Coronel de 31 años vestida de novia, ella decidió escoger un look muy similar al de la ex reina de belleza.

En el Instagram de la Bebeshita hay varias fotos del look de la Bebeshita donde se le ve guapísima con su imagen la cual dio mucho de que hablar, pues son pocos las mujeres que se dan el lujo de verse al igual de bella que la ex amorosa, pero eso no es todo, pues el cuerpazo ayuda demasiado a la imagen de La Bebeshita que casi siempre causa infartos en especial cuando aparece en traje de baño pues ella sabe que tiene un cuerpo de diosa con el que deja a cualquiera con el ojo cuadrado.

La foto con la cual La Bebeshita decidió presumir con mucho orgullo su outfit fue con un vestido en color rosa, con el cual dejó a más de uno emocionado, pues la rubia se subió el vestido, no solo para dejar en claro que su imagen se ve de impacto, sino que tiene la figura de una verdadera diva a la cual le ha dado mucha popularidad desde hace algún tiempo-

Pero eso no es todo pues antes de que empiece las críticas por parte de los haters, La Bebeshita desde hace tiempo ha dicho que su físico es a base de cirugías estéticas, por lo que ya no le impresiona lo que se diga de ella en Instagram, pues en un principio a la chica se la acabaron por su cambio radical de imagen situación que la afectó en su momento, pero ya no.

"Hoola bebeshita Daniela cómo estás saludos y cuídate mucho y eres una buena chica y eres increíble y Te ves preciosa y eres muy hermosa sexy y bonita me encantas mucho", "Eres como la nueva Gloria Trevi moderna hasta tu calendario verás que te va muy bien", "Hermosa te ves divina maravillosa", le escriben a La Bebeshita en su foto.

Regresando con Emma Coronel, los internautas le han dicho a la esposa de Joaquín Guzmán Loera, que ella también es una verdadera diva en toda la extensión de la palabra, pues es una mujer cuya imagen es muy rentable es decir, más de una marca quiere trabajar con ella por lo bien que se ve desde hace tiempo, por si fuera poco la joven sigue siendo una mujer muy popular en redes.

Y es que Emma Coronel se convirtió en una especie de influencer desde el año pasado, cuando su cuenta personal de Instagram quedó verificada, por lo que ahora la modelo está en la mira de todos con cada una de sus publicaciones, en especial cuando es algo relacionado con su belleza.

Cabe mencionar que este 2021, podríamos ver a Emma Coronel colaborar con algún famoso, ya sea en una sesión de fotos o algún Tik Tok, el hecho es que más de uno de sus fans quieren saber más cosas relacionadas con la duranguense quien es muy activa en sus historias de Instagram, donde comparte mucha publicidad.