La Bebeshita criticada por decepcionar a Elías el niño que baila con ella en Venga la Alegría

Elías participante de Ya Quiero Bailar del programa Venga la Alegría, se encuentra muy molesto con su compañera de baile Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, pues durante su participación a la famosa no le salió para nada la coreografía que hizo con el menor quien salió furioso del foro.

Y es que en redes sociales ya circula el video, donde La Bebeshita le pone todas las ganas del mundo en la pista de baile, pero la influencer apenas puede ejecutar bien algunos pasos, incluso el jurado quien se mostró un poco molesto ignora la participación por la falta de entrega de la modelo.

Al finalizar el baile, además del veredicto final de los jueces, lo primero que hace Elías es irse del foro, mientras sus demás compañeros se van tras de él para consolarlo, mientras que La Bebeshita agarra su camino, pues en verdad muchos quedaron impactados por el pésimo baile que ofrecieron en el matutino de Tv Azteca.

"Quien no? Osea el lo dio todo el pobre y su pareja no le apoyo!! Cambien de pareja !! Porque si sigue van a hacer eliminados !! Que falta de profesionalismo", "Pobre el hizo lo que pudo con tal de salvar el número, deberían cambiarle de pareja, esto me suena como cuando fue del rey grupero y curvi igual hicieron un show y terminaron cambiándole de pareja, pero bueno recuerde es televisión", "Quiero mucha a la bebesita pero la verdad todo lo toma a juego mejor que le pongan otra por qué pobre niño hasta yo me quería meter ala tele para hacerle paro", escriben las redes.

Aunque el nuevo concurso del programa ha gustado, muchos se han quejado, pues hay algunas parejas que al parecer no se quieren esforzar, se trata de los famosos de quienes solo se ha dicho que desean cuadro en vez de apoyar las ilusiones de los niños.

Por otro lado, La Bebeshita ya ha trabajado con menores en el pasado, pues como ya lo saben la vimos en MasterChef Junior, donde la vimos como una especie de nana en la cocina más famosa de México.