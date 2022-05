La Bebeshita es criticada por lucir unos kilitos de más a pesar de tantas cirugías plásticas

Daniela Alexis de 31 años de edad, mejor conocida como La Bebeshita de 31 años de edad, dio mucho de que hablar en redes sociales, esto después de aparecer en un video desde la playa donde aparece con un bañador de dos piezas donde según internautas se pueden apreciar varias de sus imperfecciones.

Y es que siempre ha sido bien sabido por parte de la misma Bebeshita, que ha recurrido a las cirugías estéticas para mantener un físico de diez, pero el hate le ha dicho que nunca ha mantenido su figura con una buena alimentación, mucho menos con ejercicio, por lo que fue muy atacada, ya que también le han dicho que edita demasiado sus fotos.

"Siento feo porque ya se ha operado tantas veces y no se le ven cambios, por eso es fundamental la dieta y los cuidados", "Si no fueran tan envidiosos te dirían que te ves muy hermosa Bebecita , Linda", "Yo la veo igual que los cuerpos de los chicos que la acompañan saben que el cuerpo de un hombre es más ancho de arriba no? Pues así.! Muy bonitos los flotadores y todo pero se ve muy grandota", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben la fama de La Bebeshita empezó cuando la vimos participando en Enamorándonos hace unos años donde empezó como amorosa y después como crítica, a partir de ahí la empezaron para formar parte de otros proyectos donde era la sensación por la fama que tenía gracias al vespertino.

Aunque muchos pensarían que la también modelo se siente mal por los comentarios, en diversas ocasiones ha dicho que ya se acostumbró a todo lo que dicen de ella, pues sabe que es parte del mundo de la farándula, por lo que ahora prefiere enfocarse en su trabajo y no en las críticas sobre su figura.

Cabe mencionar que el último proyecto donde se le ha visto es en MasterChef Celebrity y en Venga la Alegría, donde ha dejado en claro que la conducción también es lo suyo, pues lo ha desempeñado de manera muy natural ante las cámaras de tv.