La "Bebeshita" es severamente criticada por su abdomen

La participante de Enamorándonos "La Bebeshita", no para de meterse en problemas y es que hace lo imposible para mantenerse en el ojo del huracán y es que, tras la filtración de su video sexual, la joven no para de crear controversia ya sea en el programa o en sus redes sociales.

Aunque nadie imagino que Daniela Alexis se atrevería a subir una fotografía de su criticado abdomen, la chica asegura que esa parte de su cuerpo quedo perfecta tras su cirugía, aunque muchos no piensan lo mismo.

La inesperada instantánea causo tanto impacto en las redes sociales, que no creían que se trataba de ella. la concursante apareció junto a otra amorosa, Rocío, ya que querían deleitar a sus seguidores con provocadora lencería, aunque el detalle que más acaparo la atención fue su abdomen.

Con motivo del pasado juego de la NFL que se celebró en México,las chicas demostraron que les gusta este juego y además compitieron por ver quién se ve mejor en lencería.



Incluso hay quienes afirman que de un día para otro no pudo haber logrado ser una atleta bien marcada.

EL RIDICULO EN TELEVISIÓN DE LA "BEBESHITA"

En esta temporada que realiza el matutino de la televisora del Ajusco participan Andrea Escalona, Adrián Cué, Ricardo Casares, Jimena Pérez, Los Destrampados, Vanessa Claudio, Patricio Borghetti, Rafa Mercadante, entre otros.

En este segundo programa los jueces del concurso fueron Nadia, Sergio Sepúlveda y el Abogado del pueblo, mismos que después de deliberar, dieron a conocer que Daniela era la segunda eliminada de la competencia.

¿QUÉ PASÓ?

A Daniela los jueces la criticaron duramente, pues no se supo la letra de la canción 'Él me mintió', la más veterana de Enamorándonos hizo tremendo ridículo al pararse en plena participación al no recordar la letra de la canción de Amanda Miguel. Ya le había leído la cartilla a la Bebeshita en el primer programa y ahora ya la dejaron fuera.

Durante su participación llevó a Brian su expareja quien fue el modelo de este número de la canción.

SUS NOTABLES CAMBIOS FÍSICOS

La integrante del programa más popular de Tv Azteca se realizó una rinoplastia, el busto las pompas y de paso una liposucción.

Cuando la guapa joven llego al programa la audiencia se quedó con la boca abierta pues lucia completamente diferente. pero no se percató de un pequeño detalle el cual hizo que le saliera todo mal, en redes sociales posteo una fotografía en donde quiso lucir sensual con un escandaloso vestido de licra el cual la hizo quedar mal.

A la "nueva chica" le saltaba un pequeño bulto, esto desato en redes sociales un sin fin de comentarios ofensivos en donde señalaban que la operación no fue realizada del todo bien, incluso fue comparada con Luna Bella con tal de hacerla sentir mal.



DECLARACIONES

En agosto Daniela revelo que se ausentaría por un tiempo del programa ya que se sometería a diversas cirugías todas al mismo tiempo, la participante fue a la Clínica Corpus And Rostrum en donde se dejó hacerse los "arreglitos" el doctor a operado a otras estrellas como Carmen Campuzano "La Wanders Lover" Sheyla e integrantes del reality show Acapulco Shore.

