La Bebeshita habla del bebé de una de las amorosas y casi la golpean

Tal parece que estar en Enamorándonos no es nada fácil, en especial si eres crítica del programa como Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita, quien lejos de hablar de las citas de los amorosos, prefirió hablar de la vida privada de Paula, quien casi rompe en llanto después de que la famosa mencionara a su hijo en plena transmisión y aquí te diremos que fue lo que pasó.

Resulta que Arenna otra de las amorosas se puso hablar de Paula, quien al parecer no le agrada del todo por lo que Bebeshita aprovechó la situación para decir en el programa que Paula en vez de buscar el amor debería estar cuidando a su hijo, situación que incómodo a la joven por lo que de inmediato le reclamó a Bebeshita desde el panel.

Como no tiene hijos sabe lo que se siente que se metan con el hijo de uno, dijo Paula después de que Penélope Menchaca trató de calmar a las dos mujeres y es que el comentario de la crítica para muchos sí fue ofensivo pues Bebeshita dijo que Paula se iba varios días de viaje, por lo que descuidaba a su hijo lo que causó la guerra entre ambas mujeres, pero otros recordaron que la amorosa le dijo a la también cantante que ella prefiere andar con niños de 18 años, comentario que también molestó a la crítica.

No es la primera vez que Bebeshita hace este tipo de comentarios en Enamorándonos, pues hace tiempo dijo algo similar en el vespertino después de enfrentarse a Paula del Villar, otra amorosa que ya no está en el programa a quien le dijo que debería de darle pena ponerse a bailar de manera atrevida sabiendo que tiene un hijo causando controversia.

Por si fuera poco la fama de Bebeshita ha ido creciendo en el programa por ser una mujer que no se deja de nadie, además muchos recuerdan los primeros pasos de Daniela en el programa, donde sus cambios estéticos dieron mucho de que hablar, lo que causó polémica pues la mujer cambió su físico totalmente lo que causó todo tipo de opiniones.

Más polémica en la nueva temporada

Cabe mencionar que la nueva temporada de amorosos se está poniendo más interesante y es que los críticos están descubriendo quienes solo quieren fama para empezar una carrera en el medio artístico, y los que realmente están en busca del amor pues son pocos los que encontraron a su medio naranja e incluso llegaron a casarse.



Mientras tanto los internautas comentaron la tensa situación entre las dos chicas que se dieron con todo en el foro.

"No quiere que le falten al respeto a su hijo (que Bebeshita no lo hizo, solo dijo la verdad) y se va a Cuernavaca a golfear faltándole al respeto ella misma a su peque..", "No dijo nada malo de su hijo solo dijo la verdad jajaja", escribieron los internautas.

