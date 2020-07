La Bebeshita manda operar a su mamá y ahora parecen gemelas

Daniela Alexis conocida en el medio artístico como La Bebeshita, fue desbancada por su propia madre en redes sociales, esto después de que ambas aparecieran con un vestido muy similar, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue que la señora se miraba mucho mejor que la especialista en el amor, ya que tiene una figura de envidia a pesar de que se desconoce su edad se llevó todos los piropos de los fans de su hija, que lejos de enojarse o sentirse incómoda quedó sorprendida por la belleza que irradia su madre.

Mi mamá es la más guapa y le di una ayudadita para que esté perfecta video nuevo obligue a mi mamá a operarse corran a mi canal de YouTube, escribió Daniela Alexis quien confesó haber operado a su mamá para que se viera muy jovial.

La foto de La Bebeshita alcanzó más de 41 mil likes y los comentarios le siguen lloviendo a la guapa mujer quien confesó en el canal de YouTube de La Bebeshita que un principio no se quiso operar debido al riesgo que podría tener la cirugía, pero sucedió todo lo contrario, ya que su hija le comentó que su doctor era un experto en este procedimiento, por lo que al final decidió animarse.

La Bebeshita apareció con su guapa mamá en redes sociales/Instagram

Mi hija se operó y ella me insistió mucho para que me operara entonces bueno me convenció dijo la guapa mamá quien apareció con un vestido color café con el que se miraba como toda una jovencita.

"Se ve muy guapa delgada le quedo muy bien no tan exagerada ni llena de silicona... se ve genial", "Orale que guapas las dos , no se si ser padrastro o yerno", "Que preciosas están sus minis vestidos les quedan muy bien que cuerpazos tienen", "Están muy guapas Bebeshita saludos para las dos como siempre muy hermosa", "Cada día estas mas hermosa quien no quisiera a tu mama de suegra", le escribieron a ambas mujeres en la foto.

Madre e hija aparecieron con leggins en color neón/Instagram

Desatan la locura en leggins

Bebeshita no se quiso quedar con una sola foto de su mamá en Instagram, por lo que compartió otra donde ambas aparecen en leggins color neón con los cuales resaltaron sus figuras y es que algo que siempre le ha gustado a La Bebeshita es enseñar, aunque esta vez lo quiso hacer pero presumiendo los resultados de la operación estética de su madre.

¿Qué se hizo la mamá de La Bebeshita?

De acuerdo con el doctor de La Bebeshita su mamá se sometió a una liposucción en la parte del abdomen, para después transferirle la grasa que le sacaron a los glúteos y darle un toque más armonioso a la señora que se encuentra muy feliz por los resultados.

El doctor de La Bebeshita explicando el procedimiento estético/captura de pantalla

Recordemos que son pocas las veces en que La Bebeshita ha presumido a su mamá, pero esta vez decidió subirla hasta en video, ya que quiso que sus fans conocieran un poco más sobre la mujer que apoya en todo momento a su hija quien hoy en día es uno de los personajes más populares del programa Enamorándonos, donde La Bebeshita es la especialista.

Por si fuera poco la fama le ha traído problemas a La Bebeshita, ya que se ha ganado haters desde que se dio a conocer en Enamorándonos, y es que los internautas han dicho que a la también youtuber se le ha subido la fama, por lo que ha sido muy criticada, incluso el programa Ventaneando ha comentado cosas negativas sobre la popularidad de La Bebeshita.

Su actitud es bastante pesadita yo la he visto como llega, como sale a las foros, y bueno parece que es Britney Spears, dijo el periodista de Ventaneando Ricky Manjarrez.

