La Bebeshita muestra su cuerpo sin Photoshop y le llueven críticas

Daniela Alexis, mejor conocida como la Bebeshita causó gran polémica luego de compartir varias fotografías en donde apareció sin ningún tipo de retoque y le llovieron fuertes críticas por el "mal estado" en el que ha mantenido su cuerpo pese a pasársela presumiendo una figura de encanto.

La polémica conductora del programa de TV Azteca, Enamorándonos, desató una ola de malos comentarios sobre su cuerpo tras aparecer en el detrás de cámaras del primer capítulo de su nuevo programa, de acuerdo con sus seguidores, se le pasó utilizar Photoshop en estas imágenes.

Con un body transparente, botas altas y una peluca de color durazno, Daniela se dejó ver de lo más contenta por la grabación del primer capítulo de su primer reality, sin embargo, no fue del gusto de sus fans, menos de sus haters, quienes arremetieron muy fuerte en su contra.

Bebés gracias por estar a mi lado en cada paso que doy y les quiero contar todos los que han visto mi el primer capítulo de Hola BB", escribió la conductora.

Además, reveló que próximamente incursionará en el ámbito musical, pues de acuerdo con sus propias palabras "se viene con todo y canción", lo cual sorprendió a su público, pues se sabe que la joven no canta, pero esto no le impide hacer el intento en su carrera.

Como es costumbre, los comentarios no se hicieron esperar para la Bebeshita, pero con lo que no contaba es que la criticarían por tener las piernas tan "aguadas y flácidas", y de acuerdo con los internautas no luce como lo hace normalmente en sus fotografías.

Y es que por mucho tiempo se ha criticado a Daniela Alexis por un supuesto "uso excesivo" de Photoshop en todas y cada una de sus fotografías, aunque la joven se ha negado, sus seguidores se mantienen firmes con sus opiniones y le piden que ya deje de hacerlo, pero ella hace caso omiso a esto.