La Bebeshita no cumple con las exigencias de los jueces en MasterChef Celebrity y es eliminada

Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita de 30 años de edad, dejó a todos sorprendidos al dejar la cocina de MasterChef Celebrity y es que su platillo no le gustó para nada a los jueces.

Aunque la artista se esmeró demasiado para salir adelante en la competencia y llegó muy lejos sus compañeros no podían creer que saldría, ya que iba mejorando.

Ha sido una felicidad estar en @masterchefmx me he divertido como niña gracias por la oportunidad de que la gente me vea diferente y vean otro lado de mi, escribe la famosa en su despedida.

Por si fuera poco la ex participante de Enamorándonos no solo iba mejorando en cada programa, sino que fue amiga de varios participantes con quienes se llevaba de maravilla.

Y es que para la joven más que competencia el programa era diversión pura, pero llegó un momento en que los jueces se pusieron más exigentes por lo cual al final perdió.

Su despedida estuvo llena de lágrimas y mucha emoción, ya que dijo que aunque no sabe cocinar le fascina estar preparando platillos a su manera.

"Se nos fue la alegría de máster chef", "Te amé!! Y en Enamorándonos me caías mal que bueno conocerte como realmente eres", le escriben a la famosa.