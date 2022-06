La Bebeshita olvida la coreografía en ¡Quiero Bailar! pero en TikTok nada se le olvida y es atacada

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita de 31 años de edad, decidió abandonar la competencia ¡Quiero Bailar!, de Venga la Alegría pues sintió que no iba a rendir al maximo, además demostró no tener mucha química con su compañero Elías, quien se molestó en la última coreografía, pues ella olvidó todo el baile.

Tras haber abandonado la competencia, La Bebeshita ahora es libre y decidió hacer lo que más quiere, se trata de hacer bailes para TikTok, donde es muy popular, ya que le ha ido muy bien, por lo que hace unas horas realizó uno con Yerimua, además se dejó ver sin maquillaje, algo que pocas veces hace.

"Aunque yo no lo veo necesario, tú y todas las mujeres son hermosas al natural", "Por eso se le olvidan los pasos de baile", "Como sea luces espectacular radiante bella te quiero muchísimo mi vida", "No te disculpes porque el maquillaje enseña la persona que no eres @alexissoy", "Como esos paso no se le olvidan", "Que bueno que si se aprendió esa coreografía", "No sé quién te dijo que bailas. Eres un tronco!!", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben para muchos, La Bebeshita era una de las favoritas de la competencia, pero como ella misma lo dijo, no rendía como ella esperaba, por lo cual se disculpó con la producción, aunque prefirió renunciar que hacer quedar mal a Elías, causando controversia el haberse ido.

Además, La Bebeshita siempre ha sido una mujer muy trabajadora, que tiene miles de cosas que hacer, por lo que dichos tiempos entre ensayos y apariciones en Venga La Alegría, no le daban del todo, razón que muchos fans entendieron, además no se quiso exponer más a los ataques de los haters quienes siempre le dan con todo.

Cabe mencionar que la fama de La Bebeshita empezó en Enamorándonos, donde estaba en busca del al amor, pero como no lo encontró o le iba mal en cada cita, prefirió convertirse en crítica, además sus diversas cirugías estéticas siempre han dado de que hablar en el mundo de las redes y la farándula, incluso fue comparada con Gomita en el pasado.