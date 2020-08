La Bebeshita se quita implantes de seno los cuales le fueron mal colocados

Quién pasó momentos de terror durante bastante tiempo fue Daniela Alexis, la famosa Bebeshita, quien se tuvo que quitar los implantes de seno que tenía esto después de que presentara una infección la cual podría haberle traído más riesgos de salud si no se los quitaba, pero afortunadamente actuó de inmediato.

Fue para el programa Venga la Alegría, donde la integrante de Enamorándonos confesó que fue lo que pasó y es que aseguró que desde hace tiempo comenzó a sentir dolores en su busto, además de una especie de temperatura la cual solo se manifestaba en esa parte de su cuerpo, por lo que rápido notó que eso no era normal, es por eso que se fue al doctor de inmediato.

El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más entonces me puso a encapsular, me empezaron a doler este de que dormía boca abajo de 'ha me duele' y así, pues creo que me aguante mucho tiempo, tenía como una infeccioncita y pues me dolía muchísimo más se me ponía como muy caliente como si mi boobie tuviera temperatura, pero solamente las boobies una cosa como rara...", dijo La Bebeshita para Venga la Alegría.