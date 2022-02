La Bebeshita se roba el show en MasterChef Junior como la nana

Daniela Alexis, la famosa Bebeshita de 31 años de edad se convirtió en la nana de MasterChef Junior, y lejos de recibir hate en el estreno del programa el público la amó con su entrada triunfal al foro de televisión, pues llegó volando, con una actitud muy linda de acuerdo a los internautas.

El outfit con el cual llegó La Bebeshita al programa fue perfecto, pues llegó con una falda larga color rosa fucsia, además de una chamarra mezclilla, al igual que un peinado el cual se le miraba muy bien a la conductora mexicana quien está feliz por esta nueva faceta de su vida, pues ahora tiene un público infantil.

"@alexissoy bebesita te vez muy guapa y elegante vestida de esa manera, deberían vestirte más seguido de esa manera, mucho éxito", "Bella siempre bien trabajadora y esforzándote al máximo en cada proyecto, me va a encantar verte", "El de niños por lo regular no lo miro !! Pero solo porque saldrás tu lo miraré me encanta tu forma de ser", escriben las redes sociales.

Y es que como ya lo saben cuando La Bebeshita apareció en Enamorándonos donde empezó su fama, el hate también se incrementó, pero las cosas han cambiado, pues le han dicho que su manera de pensar es mucho más madura, por si fuera poco la famosa ya no se mete en escándalos, pues antes tenía problemas con varias chicas del desaparecido programa de Tv Azteca.

Para quienes no lo saben la influencer estuvo en la temporada pasada de MasterChef Celebrity, donde demostró sus dotes de buena cocinera y aunque entró con muchos nervios, pues sentía que no tenía las bases para cocinar, en más de una ocasión sorprendió a los jueces con sus platillos, además de su actitud ocurrente.

Además, en esta nueva temporada se encargará de supervisar a los menores para que no pierdan el control en la cocina, pues estarán bajo el cuidado de ella cuando se pongan a preparar sus platillos, por lo que este nuevo proyecto no solo promete ser entretenido, sino muy divertido, ya que las reglas han cambiado, así como los jueces.

