La Bebeshita va a Ventaneando y no la dejan entrar por su fama

Quién decidió pedir una disculpa después de ser tachada de soberbia por parte del programa Ventaneando fue Daniela Alexis, La Bebeshita, ya que los conductores se le fueron con todo hace unos días tras arrancar la nueva temporada de Enamorándonos, por lo que más de uno señaló que la examorosa no tenía ningún talento para formas parte de la producción.

Luego de escuchar todo lo que se dijo de ella, la también cantante rompió en llanto, pues nunca se imaginó que Pedro Sola, quien es uno de los personajes que más admira, la criticara de esa manera, por lo cual terminó desahogándose en sus redes sociales, pero eso no paró ahí, ya que la famosa decidió ir a pedir una disculpa, aunque las cosas salieron mal.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Resulta que la critica de Enamorándonos compró un arreglo de flores para solamente para Pedro Sola, quien fue la persona que más hirió sus sentimientos, pero al llegar al foro de Ventaneando le negaron la entrada, por lo que fue imposible ver a los conductores.

"Yo quise hacerte caso bebé y yo fui por una plantita me pare bien temprano al mercado ya sabes al mercado de Jamaica y fui por la plantita y yo quise ir al foro de Ventaneando no, pero no me dejaron pasar, yo creo que por el coronavirus", dijo Daniela en Enamorándonos.

Mientras tanto los conductores quienes al parecer no supieron de la visita de La Bebeshita al programa hablaron de las criticas que hicieron sobre La Bebeshita, pues se enteraron que rompió en llanto, por lo que Ricky Manjarrez uno de los críticos se defendió diciendo que en ningún momento la atacó.

Ricky Manjarrez se defiende

"Resulta que bueno chicos como recordaran antier platicamos aquí de la Bebeshita mencionamos algunas imágenes la ventaneamos y yo dije que de pronto la había visto aquí en los pasillos de Azteca y era como medio diva, pero jamás la insulte, ni la ofendí...", dijo Ricky Manjarrez.

Mientras tanto Daniel Bisogno no se quedó callado y volvió a despotricar en contra de Daniela a quien le dijo que no tiene nada que ver en la televisión, por lo que les dijo a sus compañeros que no tienen por que levantarle el ego, ya que el periodista siempre ha estado en contra de este tipo de personajes.

Te puede interesar

Sorprende Pedrito Sola con un aspecto muy demacrado en las redes sociales

Pepillo Origel enseña a Pedro Sola la mejor foto de su juventud