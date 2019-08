"La Casa de las Flores 2" ya tiene fecha de estreno y adelanto

Esta mañana el director se la serie "La Casa de las Flores", Manolo Caro, publicó en sus redes sociales un adelanto de la segunda temporada de la exitosa serie.

En el vídeo podemos ver como Paulina de la Mora (Cecilia Suárez), aparece grabando un audio en su celular donde amenaza a Diego (Juan Pablo Medina) exigiéndole que devuelva lo que se llevo o habrá grabes consecuencias para él.

No sé dónde te escondes, ni qué más quieres de nosotros, tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú, gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y regresas lo que te robaste te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste, pero si no lo hacer, te buscaré hasta el cansancio, te voy a encontrar y te voy a matar", expresó Paulina.