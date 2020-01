La Chilindrina aclara rumores de un amorío con Édgar Vivar

María Antonieta de la Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", se toma con humor los rumores de tener un amorío con Édgar Vivar, su entrañable amigo quien interpretaba a "El Señor Barriga" en la exitosa serie "El Chavo del 8". Dichos rumores surgieron en una celebración sorpresa a fines de diciembre pasado que su hija Véronica le organizó con motivo de su cumpleaños, festejo al que asistió Édgar Vivar (otra sorpresa que no esperaba).

Hace unos días se viralizó una fotografía de estos dos muy queridos actores de "El Chavo del 8" dándose un tierno beso en la boca, durante la celebración por los 70 años de edad de María Antonieta de las Nieves, un gesto de amistad. Muchas personas interpretaron esta acción de otra manera; algunos usuarios de redes sociales manifestaron que "La Chilindrina" ya había dejado a un lado el luto por la muerte de su esposo Gabriel.

GRACIAS A DIOS DISFRUTANDO UNOS DÍAS EN LA HERMOSA MERIDA CON MI ESPOSO pic.twitter.com/tQNFwmwl9A — Ma Ant de las Nieves (@LaChilindrina) August 28, 2016

Ante todo esto, la actriz comentó en una entrevista con TVNotas: "a él (Édgar Vivar) lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia", comentó agregando entre risas:

Y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar.

"La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros".

El beso de feliz cumpleaños de Maria Antonieta a Edgar Vivar �� �� pic.twitter.com/iNBr4FRlIu — Chavo del 8 - Vecindad (@chavodel8tv) January 7, 2020

María Antonieta de las Nieves resaltó en esta entrevista que gracias a esta fiesta sorpresa que tuvo, le han vuelto las ganas de vivir (con la muerte de su esposo Gabriel en septiembre pasado, cayó en una profunda tristeza y depresión).

Sí, cumplí 70 años, pero no me siento de esa edad, ahorita me veo en el espejo y digo: 'estoy de 45', tengo la mejor actitud.