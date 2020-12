La Chilindrina cumplió 70 años y así lo celebró a través de redes sociales

Fue el pasado 22 de diciembre que la actriz, María Antonieta de las Nieves, festejó su cumpleaños número 70, mismo que debido a la pandemia por Covid-19 no pudo celebrar de manera presencial con sus seres queridos, por lo que celebró a través de redes sociales compartiendo algunos videos con sus seguidores.

"Feliz cumpleaños a mi mamá, María Antonieta", escribieron en la página de Facebook La Chilindrina Sitio Oficial, acompañado de unas hermosas fotografías de la actriz en diferentes etapas de su vida.

En la primer fotografía, vemos a la talentosa actriz en blanco y negro cuando a penas era una niña. En la otra, sale María Antonieta vestida como La Chilindrina, con su clásico atuendo rojo, verde y amarillo. La última foto, parece ser más reciente que las anteriores, ya que se percibe a una mujer madura quien posa con seguridad frente a la cámara. ("La Chilindrina" revela cuánto ganaba por actuar en "El Chavo del 8").

Dicha publicación cautivó a todos desde el primero momento, por lo que reunió un total de 15 mil me gusta. También, algunos seguidores le desearon un feliz cumpleaños por medio de comentarios llenos de amor y admiración para la también empresaria mexicana.

"Chilindrina, gracias por hacernos reír tanto en tu programa. ¡Te quiero mucho!", "¡Feliz cumpleaños! Alegraste mi niñez", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la intérprete de la Chilindrina.

La Chilindrina Sitio Oficial

Asimismo, María Antonieta de las Nieves, compartió por medio de sus redes sociales dos videos en los que manda su cariño y buenos deseos a todos sus fans, además de confesar que ya está cansada de la pandemia de coronavirus, la cual ha afectado al mundo entero.

"Hola, yo soy el duende chilindrino de Santa Claus y me dijo que mi casa se llama Chilindrilandia y que desde aquí yo les mando feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todas mis redes", manifestó en uno de los videos compartidos el día de su cumpleaños.

"Además nos vemos el año que viene con pande.... No, el año que viene sin pandemia porque no, la pandemia ya me chocó, ya me cayó gorda y no quiero pandemia", detalló, rematando con el característico llanto de la Chilindrina en "El chavo del 8".

El otro clip compartido, aparece De las Nieves con un tradicional traje navideño acompañada de música para decirles a todos sus admiradores "Gracias por estar conmigo todo el año, no nada más en Navidad, y gracias por tanto amor que me han dado".