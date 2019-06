La Chilindrina hace sorprendente revelación sobre Chespirito

María Antonieta de las Nieves, actriz famosa por su personaje de "La Chilindrina", hizo una sorprendente revelación sobre la relación amorosa de su fallecida amigo Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza.

En una entrevista para la revista TVNotas, "La Chilindrina" manifestó que para ella fue una sorpresa enterarse (en aquellos años) que Roberto Gómez Bolaños, había iniciado un romance con la también actriz Florinda Meza, ya que "Chespirito" estaba enamorado de otra mujer.

"Dos semanas antes de que nos diéramos cuenta de la relación con Florinda, estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa, era una jovencita que no era actriz y que tendría unos 20 años, mientras que Roberto ¡más de 40!. Al final la muchacha le dijo que no, cosa que le deprimió muchísimo, y Florinda entró para consolarlo".

María Antonieta de las Nievas, quien ha vivido a lo largo de estos años gracias al personaje de "La Chilindria", se mostró consternada ya que comentó en las últimas entrevistas que miró a Roberto Gómez Bolaños, él no hablaba muy bien de ella, asegurando que tenía mucho que ver la mala influencia de Florinda Meza.

Me daba mucho sentimiento, porque de verdad parecía que estaba escuchando a Florinda y no a Roberto.

"Sabía perfectamente que no era él el que se estaba expresando así de mí”, señaló.

En otra parte de la entrevista, la actriz de 68 años de edad, comentó cómo era Florinda Meza con el equipo de trabajo: "llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía".

Sobre cómo era su trato con la hoy viuda de Roberto Gómez Bolaños, comentó: “no le convenía decirme algo que me molestara, porque a mí me gustan las cosas claras y a la primera me hubiera ido”.

María Antonieta de las Nieves lamenta ese distanciamiento hubo entre ella y su amigo "chavito".

Gracias, mi Rober, porque fuiste un gran lider que supo llevar a todos los buenos que te seguían hacia la meta de la esperanza, la ilusión, la risa y el buen humor. Fuiste el mejor Chavo de la Bonita Vecindad que hoy te recuerda con tanto amor. pic.twitter.com/gPkMnOqcJ8 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 22 de febrero de 2019

Por otra parte, Florinda Meza comparte constantemente mensajes en su cuenta de Twitter, en memoria de su amado Rober. "Gracias, mi Rober, porque fuiste un gran lider que supo llevar a todos los buenos que te seguían hacia la meta de la esperanza, la ilusión, la risa y el buen humor. Fuiste el mejor Chavo de la Bonita Vecindad que hoy te recuerda con tanto amor".