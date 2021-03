¿La Chilindrina no pudo despedirse de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", por culpa de Florinda Meza?

La Chilindrina aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que en los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", no pudo estar en comunicación con él y deduce que mucho tuvo que ver Florinda Meza, con quien por muchos años trabajo en la exitosa serie de televisión "El chavo del 8" y en otros shows creados por el fallecido "Genio del humorismo".

María Antonieta de las Nievas, nombre real de La Chilindrina, comentó que cuando lograba conseguir el número telefónico de la casa de Roberto Gómez Bolaños, a los pocos días era cambiado. La actriz mexicana lamenta no haber podido despedir de su entrañable amigo, recordado por muchas generaciones como "El chavo del 8".

Contó que la última vez que miró a "Chespirito" fue en un lobby en un hotel en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos). En ese entonces tenían ya mucho tiempo de no hablarse por ciertos conflictos con respecto a los derechos de autor del personaje de La Chilindrina y por algunos malos entendidos. Cuando la actriz vio a Roberto Gómez Bolaños en el lobby, le gritó para que la viera y poder saludarlo. Recuerda que se dieron un efusivo abrazo, con lo que demostraron el amor y cariño que ambos sentían.

Me abrazó, me dio un abrazo de esos que hubiera querido darle 20, pero nomás tuvo oportunidad de uno.

Ante ese emotivo reencuentro, María Antonieta de las Nieves le preguntó a Roberto Gómez Bolaños: "¿qué pasó?", en referencia al distanciamiento que había entre ellos. "Si tanto nos queremos, por que eso lo demuestra este abrazo, porque esta separación", le manifestó La Chilindrina. El comediante, escritor y productor culpó a la prensa de espectáculos por inventar muchas cosas.

Posteriormente le dijo que había intentado muchas veces comunicarse por teléfono con él, sin éxito alguno. "Chespirito" le pidió a Florinda Meza que le diera el número telefónico de su casa. "Sí, me lo dio, a los varios días, le hablé por teléfono...y pues hasta ahí, no me dejaron (hablar con él)".

Eso a lo mejor 'Chespirito' no lo sabía, nunca me dejaron volver hablar con él, yo derrotada (se sintió). Esos temas ya, ya se acabó, porque ahora desde el cielo él me ve y platicamos juntos, le echó porras cada vez que hago mi show, por supuesto le hago un homenaje a 'Chespirito' y a todos los de la vecindad que ya faltan.

María Antonieta de las Nieves señaló que Roberto Gómez Bolaños se molestó con ella, cuando registró el personaje de La Chilindrina como suyo, luego de que "Chespirito" tomará la decisión de que ya no harían "El chavo del 8". Incluso, el comediante por un buen tiempo no permitió, usando su influencia y poder en Televisa, que el programa "Aquí está La Chilindrina" saliera al aire. No fue hasta que pudo tener un encuentro con Emilio Azcárraga Milmo (fundador de Televisa), cuando se le dio luz verde para su show de televisión.

"Aquí está mi piloto, me dice 'Chespirito' que está muy bueno, pero él no quiere que entre al aire", le dijo la actriz a Emilio Azcárraga Milmo, a lo que el presidente de la televisora le respondió: "yo no sabía que tuvieras un piloto, pero voy a verlo tres minutos y si en esos tres minutos me convences, entras al aire, pero antes necesito que me hagas una película".