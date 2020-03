La Chilindrina revela tener comunicación con su fallecido esposo

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", tras reponerse del duro golpe que significó la muerte de su esposo Gabriel Fernández, retomará su gira del adiós. En una charla con varios medios de comunicación, contó que mantiene comunicación con su fallecido amor, "lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo, la gente debe pensar que estoy loca, mis hijos ya se acostumbraron, yo le hablo y siento que me contesta".

La querida actriz que ha formado parte de muchas generaciones con su personaje de "La Chilindrina" contó, "tengo un leoncito que compré, porque él decía (su esposo) que era un león, y le pongo la mano y siento que él me da la mano, a diario lo besuqueo por el teléfono, él sabe qué desayuno, qué como, sabe todo, llevamos una relación tan bonita, a pesar de que él esté allá y yo acá, nos comunicamos".

GRACIAS A DIOS DISFRUTANDO UNOS DÍAS EN LA HERMOSA MERIDA CON MI ESPOSO pic.twitter.com/tQNFwmwl9A — Ma Ant de las Nieves (@LaChilindrina) August 28, 2016

Con toda su fe María Antonieta de las Nieves aseguró que saldrá adelante. "Ahora ya voy a trabajar, bendito sea Dios ya empiezo mi temporada otra vez, pero ahora sí ya va de verdad (su despedida de los escenarios)".

Estuve 5 meses sin trabajar, pues no digamos descansando, reponiéndome del golpe tan fuerte, pero ya voy a seguir adelante si Dios quiere.

"Gracias a Dios no he necesitado de un tanatólogo, tampoco de un psiquiátra o de un psicólogo, hasta ahorita voy bien, nada más que me mareo mucho yo creo por la baja de peso y además por tanto medicamento que estoy tomando, porque si ya estaba tomando muchos, ahora estoy tomando más", manifestó "La Chilindrina".