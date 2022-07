"La Chilindrina" se contenta con Roberto Gómez Fernández y sí saldrá en bioserie de "Chespirito"

México. "La Chilindrina" se reconcilia con hijo de "Chespirito" y sí saldrá en la bioserie que se prepara de este último, así lo comparte María Antonieta de las Nieves en entrevista con Ventaneando.

María Antonieta de las Nieves, intérprete de "La Chilindrina", confirma que se reconcilió con Roberto Gómez Fernández, platicaron y "limaron asperezas", por lo que es un hecho que su personaje de "El Chavo del 8" sí tomará parte en la bioserie de "Chespirito".

“Los conflictos quedaron en el pasado, los rencores no sirven para nada, quiero seguir. Sí hubo fricciones, sí hubo ruptura, pero ya se arregló todo. Estamos felices y contentos, quiero que estén a la expectativa de lo que viene”, dice María Antonieta de las Nieves a Ventaneando.

María Antonieta de las Nieves, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Foto de Pinterest

"El Chavo del 8" fue una de las series de televisión más exitosas en México y muchos países de América Latina y la señora De las Nieves, intérprete de "La Chilindrina", sostuvo durante unos diez años un pleito con el fallecido Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", por los derechos dell personaje que ella hace.

En varios medios se publicó tiempo atrás que supuestamente María Antonieta de las Nieves había recibido amenazas de Roberto Gómez Fernández para que entregara los derechos de “La Chilindrina”, incluso lo llegó a comentar ella, y esta situación le trajo fuertes problemas de salud, puesto que habría sido advertida por Roberto que haría lo posible para que no volviera a trabajar.

Foto de Instagram

“Eso ha sido de las peores cosas que me han pasado, después me amenazó a atenerme a las consecuencias y que no volvería a trabajar, que iban a buscar un huequito en las leyes para quitármelo de por vida”, dijo alguna vez María Antonieta, quien tiene 71 años de edad.

Lamentablemente la amistad que había entre María Antonieta y Roberto Gómez Bolaños finalizó cuando decidió emprender un pleito legal que duró 12 años para conservar los derechos de su personaje; Gómez Bolaños murió en noviembre de 2014 y no pudieron arreglar sus problemas.

Te recomendamos leer:

Pero ahora, tras reencontrarse María Antonieta y Roberto Gómez Fernández, el hijo de "Chespirito", han podido retomar su amistad y llegaron a un acuerdo laboral que permitirá que ella intervenga en la serie que Televisa prepara para su señor padre.