La "Chilindrina" se recupera tras terrible enfermedad

A tan sólo una semana de haber iniciado su gira del adiós, María Antonieta de las Nieves tuvo que suspender su show luego de contraer bronquitis asmática, enfermedad de la que -señaló- ya se encuentra recuperada.

"La Chilindrina", como millones de personas la conocen en Latinoamérica se encuentra en México recuperándose de la enfermedad que la hizo dejar los escenarios por el momento.

"Estoy gracias a Dios bien, lo que tuve fue una bronquitis asmática que me impedía poder desempeñarme bien en mi show. No podía ni hablar y cada que daba una función se me dificultaba hablar mientras actuaba, sentía como que me faltaba el aire y no podía respirar", señaló en entrevista telefónica con El Universal.

La actriz comentó que apenas llevaba una semana con su gira del adiós, de las seis que está programado que daría, pero afirmó, su salud está primero.

"Estaba en Los Ángeles y aunque yo quería continuar, los médicos me recomendaron estar en reposo y recuperarme y tienen razón, hoy los médicos nos dijeron que ya estamos perfectos, aunque claro, hay que descansar y recuperarnos porque no podía ofrecer un buen show en las condiciones en las que me encontraba", dijo.

"La Chilindrina" no es la única que estaba enferma, pues señaló su esposo también se encontraba delicado de salud, luego de que enfrentó una neumonía, por ello señaló, cuando llegaron a México directo de Estados Unidos, fueron a hacerse un chequeo del que salieron bien.

"En cuanto llegamos fuimos al hospital y los médicos nos dijeron que ya estamos perfectos, aunque claro, hay que descansar y recuperarnos, por eso le pedí a mi amigo Carlos Villagrán (Quico) que si me podía suplir en la gira por Estados Unidos y aceptó con gusto, cosa que le agradezco", expresó.

La actriz adelantó que será hasta finales de enero cuando regrese a trabajar, ya que esté más recuperada y luego de que haya pasado las fiestas decembrinas en compañía de sus hijos en Mérida.

LA CHILINDRINA HABLA DE DOÑA FLORINDA

María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de "La Chilindrina", dijo que a pesar de su retiro del circo tras estar vigente 20 años, a través de su canal de YouTube "Chilindrilandia" se mantendrá cercana a sus fans.

“Me despido estando bien todavía, no viéndome tan mal físicamente”, confesó.

En entrevista con el programa "Ventaneando", María Antonieta reveló que luego de sufrir un boicot para que parara la circulación de su libro autobiográfico "Había una vez una niña en una vecindad" , éste volverá a ser lanzado pronto, y señaló que dicho boicot también ha afectado a shows que tenía pensados en países de sudamérica.

Cuando se le preguntó quién estaría detrás de dicho boicot, María Antonieta sonrió y prefirió no dar nombres, sin embargo, cuando la prensa le dijo que si se trataría de alguien con apellido "Meza", la actriz no lo confirmó y únicamente dijo sonriendo "no creo".

Sobre Florinda, la "Chilindrina" reconoció que nunca tuvieron una amistad, y que por esa razón no tiene anécdotas que contar con ella.

"Nunca fuimos amigas. Probablemente si hubiéramos sido amigas sí tendría anécdotas que contar con ella", aseguró.