"La Chilindrina" y Adamari recordaron a "Chespirito"

La conductora Adamari López compartió una fotografía en Instagram a lado de la María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina".



Ambas actrices salen abrazadas con el siguiente mensaje: "Gracias María Antonieta de las Nieves por tu visita a un Nuevo Día, recordando a Chespirito".

Adamari López y la "Chilndrina"/Instagram



En el programa la comediante recordó la primera conversación que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, a tres años de su partida, y confesó que antes de participar en "El Chavo del 8", nunca imagino que se dedicaría a la comedia.





"En cuanto sentí el primer aplauso de la gente, sentí mariposas en el estómago, como cuando te enamoras, pero yo me enamoré de la comedia", expresó la actriz.





Hace un tiempo la interprete anunció su retiro de los escenarios después de 4 décadas de hacer reír al público, recientemente abrió su canal de videos en YouTube el cual lleva la "Chilindrilandia".



"Dos pequeñas gigantes"; "admirables ambas"; qué bella María Antonieta, los años pasan y ella igualita", escribieron algunos usuarios en el Instagram de Adamari, aunque también hubo malas críticas para López ya que seguidores comentaron que ese vestido no era el indicado para la ocasión o que los colores no le favorecían.



La presentadora eligió un vestido celeste con falda acampanada que terminaba justo en sus rodillas, además la prenda estaba adornada con un encaje color beige en los bordes de la manga y falda.

EL ESCALOFRIANTE RELATO DE ADAMARI

Han pasado unos cuantos días de la celebración del Día de Muertos, pero para Adamari López hablar de la muerte no es algo que se tenga que hacer únicamente una vez al año, pues revela que desde hace ya mucho tiempo está acostumbrada a presenciar algunos fenómenos sobrenaturales y sentir a los espíritus de personas que han fallecido.

La hermosa conductora de televisión y actriz, confesó ante las cámaras de Ventaneando que gracias al negocio que tenía su padre en Puerto Rico, comenzó a tomar conciencia acerca de esto y hoy en día todavía hay veces en las que puede percibir una energía muy particular.

“Desde hace muchísimos años que yo vengo rodeada de muertos".

"Papi tenía funerarias y yo veía los muertos desde siempre. Cuando era chiquita me acuerdo que me encantaba estar con mi papá y yo lo acompañaba a buscar a los muertos, entonces en la carroza fúnebre yo siempre iba mirando para atrás y levantando los pies para que el muerto no me fuera jalar las patas”.

Asimismo, Adamari López aseguró que haber pasado 14 años viviendo en México le ayudó a adoptar la tradición del Día de Muertos y ha intentado inculcársela a su pequeña hija Alaia, poniendo en su casa la tradicional ofrenda y adornándola con retratos de sus seres queridos y la comida que les gustaba.

Por otra parte, después de seis años juntos, Adamari López y Toni Costa conforman una de las parejas más sólidas carismáticas del medio del espectáculo. Junto a su hija Alaia, son el arquetipo de la familia feliz.

A pesar de lo ajetreado de sus agendas y compromisos de trabajo, los enamorados no descuidan su entorno familiar y cada que pueden, agradecen a la vida el momento de esplendor por el que están atravesando.

Con información Mundo Hispánico

Te puede interesar