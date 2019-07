La Chilindrina y la broma de su intenso romance con Luis Miguel

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, estuvo recientemente en el programa peruano El valor de la verdad, show que consiste en responder una serie de preguntas sobre su vida profesional y personal verificadas con polígrafo. En dicho programa contó sobre aquella ocasión cuando conoció a Luis Miguel.

Metida en su personaje de La Chilindrina hizo una romántica broma sobre Luis Miguel, señalando haber tenido un breve pero intenso amorío con el cantante. Lo que si es verdad es que María Antonieta de las Nieves y Luis Miguel se conocieron en Acapulco, Guerrero en los años 80. En esa época el cantante era un pre-adolescente en pleno asceno a la fama.

María Antonieta de las Nieves se encontraba en el puerto de Acapulco junto a sus amigos de la Buena Vecindad grabando el especial de El Chavo del 8 en este paradisíaco lugar. El periodista Beto Ortíz (conductora del programa El valor de la verdad), preguntó al personaje de La Chilindrina si era cierto que una vez se escapó de un hotel para pasear junto a Luis Miguel: "sí, es verdad. Hace tiempo de nuestros amores", expresó la querida niña pecosa.

"¿Y cómo se dio el encuentro? eso no se contó en el capítulo de El Chavo del 8", mencionó el periodista, a lo que La Chilindrina respondió: "yo estaba en la playa tomando sol y pasaba un yate, y otro yate, en un momento sentí que alguien silbaba y me dicen: '¡ay, qué bonita chica!'. Y me di cuenta de que me silbaban a mí.

"Entonces, aparece un muchacho (Luis Miguel) y me dice: 'nena, ¿tú sabes quién soy yo?', le respondí: 'no, ¿y tú sabes quién soy yo'".

Me dice: 'sí, eres La Chilindrina', le contesté: 'y tú eres mi amor soñado'. Entonces, me invitó a su yate.

Ya en el yate la niña pecosas y Luis Miguel contemplaron el atardecer en el bello puerto de Acapulco. "Tomamos un trago, brindamos y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico.

La pasamos muy rico y nos tomamos una foto, que está en todos lados para que él no diga que no fui su primer amor.

María Antonieta de las Nieves le puso aún más humor a esta charla, cuando mencionó que hubiera hecho Don Ramón al saber del romance de su hija La Chilindrina con el ídolo musical del momento: "le sacaba toda la lana y pagaba los 10 meses de renta que debía en la vecindad”, expresó entre risas.