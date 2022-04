"La Chiqui" en la vida de todas las personas, la ópera prima de la escritora Mercedes Rodríguez

En nuestra familia, en nuestro grupo más cercano de amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, hay una "Chiqui", una persona que ante cualquier adversidad logra resurgir de las cenizas como el Ave Fénix. O bien, la "Chiqui" podemos ser nosotros mismos. No hay mal que dure 100 años, tal y como lo refleja la escritora ecuatoriana Mercedes Rodríguez Alvarado, en su ópera prima "La Chiqui", una novela llena de emociones y situaciones impredecibles con hechos basados en la vida real.

"La Chiqui" trata sobre una chica abusada sexualmente a los 15 años de edad. La autora de esta novela, disponible en Amazon, en una muy amena charla con Debate, manifiesta que la adversidad no está seleccionando puertas, "la adversidad no tiene compasión con nadie, puede ser un hombre, una mujer, no tiene raza, la adversidad va y lo hace", y eso le pasó a Chiqui, quien a pesar de tenerlo todo, tanto en el amor como en lo material, fue violentada.

"Luego sufre cosas en el amor, incomprensión y al mismo tiempo llevaba esas cosas encima, pero la Chiqui es un Ave Fénix". A pesar de haber sufrido mucho en todos los aspectos, hasta con su propia mamá, tuvo una abuela y unos hermanos maravillosos que la ayudaron mucho y logró salir adelante.

Es una novela preciosa, muy bonita, con mensajes muy emotivos también, para no dejarse caer ante ninguna adversidad, esas cosas nos enseñan a ser valientes, fuertes y no dejarnos vencer.

La escritora y también compositora, externó que el ser humano comete el error de que cuando algo le pasa, se esconde por vergüenza y temor, "eso le pasó al principio a la Chiqui, pero luego ella se dio cuenta del amor de su familia, de su mejor amiga, salió adelante, es una hermosa novela de la vida real".

Mercedes Rodríguez, orgullosa de su primera novela. Foto: cortesía

Y hablando de las adversidades, el haber publicado su primera novela, tiene un significado muy especial para Mercedes Rodríguez, algo que anhelo por mucho tiempo y al pasar por unos problemas de salud, entre estos la pérdida de audición en su oído derecho y dos infartos, llegó a pensar que ese maravilloso sueño de compartir con el mundo sus letras, se marchitaría.

"La vida es muy linda, a pesar de que hay tantas cosas que a veces nos hacen sentir un poquito desesperados o tristes, eso pasa, todo tiene su tiempo, nada perdura, eso siempre debemos recordarlo cuando tengamos un problema".

Tras sufrir los dos infartos, el médico que la atendía solo le daba 72 horas de vida, "y luego le dijo a mi familia que yo iba a quedar como un vegetal, yo no podía hablar, pero si escuchaba con este oído (izquierdo), yo decía: 'yo me voy a levantar de aquí'".

Su único hijo, el cantante, compositor y productor Gabriel González, se convirtió en esa fuerza que necesitaba para levantarse de aquella cama de hospital. Desde lo más profundo de su alma, pidió a Dios terminar de criarlo, "Dios me escucho".

Lo que más me quedó de este trabajo es la satisfacción de haber realizado algo que yo pensaba, que no se iba a dar, yo pensaba que iba a morir con todos esos pensamientos, novelas, porque aparte tengo dos novelas más que voy a publicar.

Con su novela "La Chiqui", transmite además el mensaje de hacer las cosas no como una obligación, "sino como algo que nos nace, con esa alegría de que lo que voy a hacer, es porque me gusta hacerlo".

Asimismo, mencionó que lo importante es dar sin esperar nada a cambio, pero darse por entero a lo que a uno le gusta, "lo que nace de aquí, del corazón, de su espíritu, entregarlo con ese amor, vale la pena vivir, yo ya he estado a punto de irme de este mundo y entonces, he tenido la oportunidad de levantarme nuevamente y veo que la vida es bella, hay cosas maravillosas, es precioso levantarse y volver a mirar: '¡oh, estoy viva!'".

Además de ser escritora, Mercedes Rodríguez tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música. Foto: cortesía

Por otra parte, hay quienes se preguntan si un artista nace o se hace. Mercedes Rodríguez considera que se nace. Su escritora es innata, "de pronto estoy conversando y al final saco una canción, un poema o un pensamiento".

Como un claro ejemplo de que Mercedes Rodríguez, autora de más de cien canciones con letra y arreglos musicales, nació siendo una verdadera artista, es haber aceptado el reto de escribir 100 poemas y con esto, llevar a cabo otro de sus proyectos en el fascinante mundo de las letras, su poemario "Mis 100 poemas", una obra literaria escrita en verso, donde el romanticismo predomina.

"La escritura, estas cosas maravillosas que plasmamos en un cuaderno y luego lo hacemos una novela, un libro, fluyen, hoy hablaba del amor, mañana del tiempo, un poema sobre los abuelos, el pensamiento, el dinero, el poemario tiene de todo".

"Mis 100 poemas", el nuevo proyecto de Mercedes Rodríguez. Foto: cortesía

Nos compartió que al llegar a los 72 poemas, "la verdad que ya no sabía qué publicar, ya había publicado de una cosa y otra", sin embargo, su creatividad continuó fluyendo en su infinita mente maestra, "hasta publique un poema de un perrito, Lucas".

El que sus cuadernos repletos con sus poemas y pensamientos, no quedaran guardados en un cajón cubiertos de polvo, es algo que le llena su alma con una inmensa felicidad, sobre todo luego de los caóticos momentos que vivió por sus problemas de salud.

La vida le puso a las personas correctas en su camino, quienes le tendieron la mano para que hoy el mundo pueda conocer su obra.

Les comparte a todas las personas, dejarse llevar por sus emociones positivas, no reprimirse, pues para poder lograr lo que uno desea, no hay edad, "la edad no quita el deseo de abrir las puertas, el deseo de decir: 'lo quiero hacer', si ellos tienen en este momento algún problema, de cualquier índole, que piensen siempre en positivo, que eso va a pasar, no se dejen agobiar, estamos pasando momentos difíciles mundialmente, pero también podemos sacar una sonrisa".