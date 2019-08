La Choco ya no quiere bikini y ahora enseña todo con escote

Jimena Pérez, la famosa Choco del programa Ventaneando ya no quiso presumir sus encantos en bikini y ahora eligió los escotes para verse espectacular ya que la mujer tiene una figura de envidia.

Hasta el momento la foto cuenta con más de seis mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la esposa de Rafa Sarmiento, que puede robar suspiros cuando ella quiere, aunque pocas veces los presume, pues prefiere que su marido se vuelva loco con su belleza.

"Pero ahora eres más hermosa mami", "Hermosa muñequita con el cabello largo eres una barbie se te ve padrísimo tu cabello saludo feliz jueves", "Eres hermosa en tus ayeres, en tus presentes y en el futuro simplemente espectacular", le escribieron a la Choco.

Recordemos que Jimena se encuentra alejada de la pantalla chica para apoyar a su hijo menor en sus terapias cognitivas, por lo que ha estado más apegada a su familia con quienes la hemos visto de viaje pasando momentos increíbles.

Por si fuera poco la Choco no se salva de la polémica al igual que sus compañeros de Ventaneando pues la mujer estuvo en el ojo del huracán cuando su cuñada Atala Sarmiento, salió del vespertino pues todos querían saber que opinaba de la escándalosa renuncia.

"Fue muy complicado la gente me decía 'como es posible que si tu cuñada se fue tu no hayas renunciado', ' con esa familia para que quieres enemigos' y yo decía 'pero por si cuando se fue mi esposo yo no renuncié o sea yo no tengo porque renunciar si se va Ata, porque se quiere ir Ata', Ata tiene su familia..."dijo Jimena para Venga la alegría.

Cabe mencionar que la conductora siempre ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos y es que siempre trata los asuntos personales lo más alejados de la prensa.

