La Chule anda más que potente, ya viene La Doña 2

A pesar de los escándalos en los que últimamente se ha visto envuelta Aracely Arámbula, eso no la detiene ante el éxito que actualmente ha alcanzado con su protagónico en La Doña.

Telemundo ya dio a conocer que la teleserie tendrá segunda temporada próximamente, así lo dio a conocer Juan Ríos Cantú, uno de los villanos de la historia.

“Tuve la oportunidad de caer en una producción muy buena; Epigmenio Ibarra estuvo al cien, estuve trabajando al lado de Aracely y de mucho talento. Yo estoy muy contento porque ha habido muy buena reacción en Estados Unidos; lo mejor es que la gente de Telemundo está pensando la posibilidad de una segunda temporada; estoy en llamas, porque mi personaje muere en la primera temporada, entonces ya se inventarán algo”, comentó.

Juan Ríos detalló: “Están viendo la posibilidad de que el equipo que se conjuntó en la primera parte, aparezca en la segunda, por lo menos en su mayoría. No sé qué se inventarán conmigo, seguramente me sacarán un hermano gemelo, porque finalmente Rafael, mi personaje, sí tuvo una gran participación dentro de la serie; tuvo una función muy particular y creo que generó además muy buenos comentarios en redes sociales; y le agradezco muchísimo a la gente que ha estado pendiente de mi trabajo”, dijo.

“Por el momento estoy como productor de un dueto, estoy con el guion de una película que seguramente podrán ver en 2018, de hecho estoy feliz porque no se va a tratar de una narco serie; además estoy en una participación especial en Nada personal; me invitaron y estoy muy contento por interpretar a Salvador, en fin, ando desarrollando mi carrera como siempre ha sido: desde todos los ángulos, componiendo también y produciendo un nuevo disco. Además, próximamente empezaré a ensayar una obra de teatro que va a dar mucho de qué hablar”, concluyó el actor.

