Cuidado Chiquis, cuidado Ninel...¡ya llegó La Chupitos!

“Agárrate Ninel, agárrate Chiquis, agárrate Ana Bárbara, agárrate Helen Ochoa...todas las que piensan que cantan o que están en este género de banda, agárrense porque ya llegó La Chupitos a hacerles competencia...y naturalita”, expresó entre risas La Chupitos, interpretada por la comediante Liliana Arriaga, quien ha dado sus pininos en el terreno musical.

Una canción que quedó como anillo al dedo, nos referimos al tema "Yo quiero chupar", que hiciera famoso el grupo Súper Lamas y que la comediante grabó al son de la banda sinaloense.

En exclusiva para EL DEBATE, Liliana Arriaga (La Chupitos) comentó:

Mi propuesta es que la gente se la pase padre, se divierta, se ría, disfrute de la fiesta, hay tantas cosas que están pasando en este mundo que yo creo que nos hace falta mucho divertirnos, disfrutar, gozar...el chiste es que disfrutemos cada momento, cada segundo, porque este mundo está bastante canijo, por todo lo que está pasando, falta mucha alegría y amor.

Foto: cortesía

Liliana Arriaga se encuentra más que agradecida por la respuesta que ha tenido su cover de "Yo quiero chupar".

Esto significaría los inicios de Liliana Arriaga y su hermana La Chupitos en el mundo musical, quienes ya tienen otras canciones preparadas.

“La verdad sí me encantaría, siempre es bueno crecer, de hecho me estoy preparando tomando clases de canto, porque sé que no soy una cantante profesional, considero que diario es aprender algo nuevo, ya tenemos otros temas que ojalá pronto se los podamos presentar, uno nunca sabe si al rato la vida me permite estar dentro del show cantando o ya dedicarme a la cantada, como dice La Chupitos: ‘Si otras cantan porque ella no’”, manifestó.

Liliana Arriaga comentó que anteriormente ya se habían acercado a ella unas personas que querían que cantara como La Chupitos, sin embargo, en ese momento no se visualizaba haciéndolo. Fue una tarde de charla entre Liliana y su esposo Tizoc Valencia, con unos chupes de por medio, que nació la idea de hacer cantar a La Chupitos el tema "Yo quiero chupar".

“Cuando escuchamos la canción y nos reunimos con otras personas, me dijeron que por qué no la hacíamos en género banda, nos animamos a que esto se hiciera realidad. La canción está ad hoc para La Chupitos y el personaje está ad hoc para la canción, fue una combinación padrísima, la canción es como si la hubiera escrito para ella (risas)...le echamos todas las ganas y energías para que saliera algo bonito, espero que haya quedado así y que les haya gustado a todos”.

Foto: cortesía

El tema se grabó en el estudio de Adrián Pieragostino y los arreglos se hicieron en Mazatlán, Sinaloa. El videoclip ya está disponible en el canal de Youtube “La Chupitos TV”.

La producción del video se llevó a cabo en la Los Ángeles, California bajo la dirección de Tizoc Valencia, participaron 100 extras durante 3 días de rodaje. "Yo quiero chupar" ya está disponible en toda las plataformas digitales.

Además de un hígado muy resistente, La Chupitos ha dejado a Liliana Arriaga mucho amor y cariño por parte de sus fans.

La Chupitos me ha dejado muchísimos chuperamigos gracias a Dios, muy buen sabor de boca al ver todo el éxito de mi trabajo, es mi clímax La Chupitos, me ha dejado mucha alegría.

"Le agradezco mucho a Dios que me haya permitido hacer este personaje porque gracias a este mucha gente me quiere, asi lo siento yo, porque somos muchos los artistas conocidos pero pocos los queridos y yo, perdón la modestia, me siento dentro de los queridos, no soy la mas famosa del mundo pero te lo juro que los fans que tengo, para mi son los mejor; ¿que me ha dejado La Chupitos?, un muy buen sabor de boca...y un hígado muy resistente (risas)".

"La Chupitos lleva veintitantos años tomando, imagínense", añadió.

Foto: cortesía

Su incursión en la cantada, es parte de los muchos proyectos que tiene en puerta la bella comediante, además de su show como standupera:" hay bastante proyectos gracias a Dios, muchas invitaciones para diferentes cosas tanto para en show, como una obra de teatro que vamos a estrenar también, seguimos caminando como dice Luis Fonsi: 'd-e-s-p-a-c-i-t-o'".

La comediante dio también a conocer que dará inicio el #ChupitosChallenge con motivo del lanzamiento de su primer tema musical. Invita a sus fans a mandar sus videos cuando estén en la "party" con sus amigos, los cuales compartirá en sus redes sociales.

Foto: cortesía

En esta charla conversamos con Liliana Arriaga y comprobamos lo linda persona que es no solo por fuera, sino también por dentro. Y claro, charlamos también con La Chupitos quien me hizo reír con sus ocurrencia e invitó a escuchar el tema "Yo quiero chupar", una canción muy a su estilo, con toda la picardía que la caracteriza.

Y recuerden, ya llegó Chupitos, ya llegó el debraye y al que no le guste...