"La Chupitos" comparte imagen desde el hospital sin revelar por qué fue internada

México. Liliana Arriaga, "La Chupitos", sorprende a sus seguidores en redes sociales tras publicar una imagen suya en la que aparece en una cama de hospital, pero no dice por qué motivo fue internada.

“La Chupitos”, quien ha participado en programas de televisión como La casa de la risa, subió un video a sus redes en el que se aprecia acostada y triste, con la mirada muy seria, además porta una bata y luce canalizada.

“Por si estaban con el pendiente”, escribe la actriz como único texto en la imagen y no da más explicaciones del por qué está en el hospital.

Y con el humor que la caracteriza y nunca pierde, la actriz originaria de Tacubaya, Ciudad de México, también comparte la canción Enferma de amor, del grupo Jeans.

Llama la atención además que Liliana comparte otra imagen en su cuenta donde se ve un envase con etiqueta de un suero, pero que en realidad es una bebida alcohólica.

Foto de Instagram

“Ay, me vendieron un suero bien raro. No lo puedo creer, ya no se puede confiar en nadie", escribe también, y sus seguidores inmediatamente reaccioan con risas y otros le preguntan sobre su estado de salud.

“La Chupitos” ha logrado un nombre como comediante en el mundo del espectáculo mexicano, aunque sus inicios no fueron fáciles, puesto que fue ignorada por muchos empresarios, incluso por Televisa, donde estuvo vetada.

En entrevista con Venga la Alegría, Arriaga recordó que un día se encontraba dando su show en un evento de Televisa y sorpresivamente se lo cortaron sin darle ninguna explicación.

De igual forma Liliana ha compartido que su personaje de "La Chupitos" nació inspirado en un tío que le gustaba mucho tomar alcohol y comenzó a imitarlo, de ea manera comenzó a hacerse notar como comediante.

Hoy en día Liliana Arriaga, "La Chupitos", ha conseguido posicionarse como una de las más grandes comediantes de México y con sus espectáculos ha divertido a cientos de familias y público de este país, Estados Unidos y otros.