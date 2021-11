‘La Civil’, un homenaje a las madres buscadoras de México: Araceli Ramírez en el FICM

Morelia, Michoacán.- “La primera relación que tuve con el proyecto fue haber leído el guion. Y ahí me di cuenta que era un material muy poderoso. Que estábamos hablando de una profunda herida que vive este país (las desapariciones forzadas)”: Arcelia Ramírez

La película “La Civil”, interpretada por Arcelia Ramírez y dirigida por la rumana Teodora Ana Mihai, es el desarrollo de una historia como las de cientos de madres mexicanas que atraviesan el dolor de la desaparición de una hija.

Arcelia es la interprete del personaje protagónico de Cielo, una madre que vive la orfandad de la justicia ante el secuestro y la desaparición de su hija Laura por el crimen organizado, lo que la lleva a profundizar en sus inimaginables fortalezas, reto al que se enfrentó la actriz por la evolución dramática y paulatina del personaje.

“Es un arco dramático muy grande. Porque no es de un momento a otro que Cielo se vuelve esta mujer tan fuerte, sino que cuando le secuestran a su hija, busca ayuda en las autoridades, en el ex marido, pero no encuentra y al sentirse en esta orfandad es que ella empieza a descubrir su propia fuerza y la lleva a las últimas consecuencias de su búsqueda y también se descubre a sí misma”, compartió Arcelia en entrevista.

Casi seis años de investigación llevó a Teodora conectar con la historia de su creación, hasta que escuchó la terrible confesión de una madre por la desaparición de su hija; 'abro los ojos y siento ganas de matar o ganas de morir, eso es lo que siento cada mañana', compartió la directora en la última edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en Michoacán.

Fue Miriam Rodríguez, una madre de Tamaulipas que dedicó su vida a la búsqueda de su hija Karen y de los responsables del secuestro en el año 2014 y que fuera asesinada en 2017, la que inspirara el personaje de Cielo, sin tener oportunidad de leer el guión finalizado de "La Civil".

“Lo que me parecía muy interesante es cómo ella evolucionaba también como mujer. Encontraba una fuerza que no se imaginaba que tenía. Es un personaje muy inspirador, que me va a acompañar. Porque tomar justicia y su vida por su propia mano, creo que no siempre tenemos esta fuerza, estas herramientas internas”, dijo Arcelia.

Ante la problemática de las desapariciones forzadas que vive el país, la actriz consideró es importante llevar a la pantalla grande estas historias y poner el tema sobre la mesa como una herramienta de generación de empatía en las y los espectadores.

“Necesitamos atender, necesitamos ponerlo sobre la mesa, aspiramos a robustecer la reflexión, el análisis de un problema tan complejo. Es una película que ofrece esa posibilidad, además de la empatía que crea en los espectadores”.

“La Civil” es parte del FICM en su novena edición y fue presentada el pasado sábado, luego de haber sido ovacionada en el Festival de Cannes.

“La respuesta de ayer en el teatro fue bellísima. La de Cannes fue apabullante. Yo creo que es eso; que abrazan al personaje, que empatizan con él. Hay como un homenaje a las mujeres que están en esta situación a través de Cielo”, compartió Arcelia.

A las mujeres que viven en la actualidad la desaparición de un ser querido, la actriz dijo arroparlas desde sus trincheras, con la esperanza de poner un granito de arena con su trabajo y que sepan que no se encuentran solas.

“No están solas. Estamos cada quien desde nuestra trinchera intentando que haya condiciones de vida dignas. A través de este personaje hay un discurso de no claudicar, de no perder la esperanza, de no perder la fe, de abrazarlas, de abrazar esa herida. de intentar curar, de purificarnos, de tratar de que las condiciones cambien”, finalizó.