La Conavim repudia las declaraciones de Luis de Llano, en el caso del supuesto abuso a Sasha Sokol

Luego del linchamiento mediático tras la fuerte acusación de la cantante Sasha Sokol, ex integrante de la banda Timbiriche, el productor musical Luis de Llano publicó un comunicado a través de sus redes sociales, manifestando que en su vida no ha cometido algún delito, "siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia".

Recordemos que el pasado Día internacional de la mujer, la cantante, compositora y actriz mexicana Sasha Sokol, hizo uso de sus redes sociales para confesar, haber sido víctima de supuesto abuso sexual, señalando a Luis de Llano como su abusador.

Además de negar estas acusaciones en su contra, Luis de Llano ofreció disculpas a Sasha Sokol, por si se sintió ofendida por sus comentarios en la pasada entrevista que tuvo con Yordi Rosado, así como por haber hecho pública información "que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas".

El también productor de televisión, contó que la relación amorosa que tuvo con Sasha Sokol hace ya muchos años, "siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión".

Las declaraciones que hizo Luis de Llano fueron repudiadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependencia de la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado de prensa, la dependencia señaló que ante la situación que se vive en el país por las agresiones en contra de niñas y adolescentes, la Conavim reafirma su posición de repudio ante cualquier práctica o discurso que normalice este tipo de violencias.

"En este contexto, la Conavim reprueba el tipo de declaraciones mediáticas hechas por el productor Luis de Llano Macedo, quien fue señalado de abusar desde una posición de poder para mantener una relación sexo-afectiva con una menor de edad".

Asimismo, resaltaron la importancia "de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo que haya pasado, o quién sea el agresor".

Luis de Llano dejó muy en claro que, a lo largo de su vida, se ha conducido siempre con la verdad, "no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y, publicados a partir del 8 de marzo del 2022, son meras y falsas especulaciones".