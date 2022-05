"La Diosa más hermosa", Lis Vega de lo más encantadora en diminuto bañador azul; embelesa a sus fans

La hermosa y escultural vedette Lis Vega subió la temperatura en sus redes sociales, al publicar una serie de fotografías modelando un diminuto bañador color azul, mostrando a sus miles de seguidores sus despampanantes curvas. Asimismo, la actriz y cantante cubana, de 44 años de edad, dejó al descubierto los diversos tatuajes que tiene en varias partes de su cuerpo.

La actriz de telenovelas como "Duelo de pasiones", "Amorcito corazón", "Santa diabla" y otras más, dejó embelesados a sus seguidores al verse tan coqueta usando traje de baño, luciendo su cuerpazo en todo su esplendor.

"Cuando calienta el sol, lo que toca es playa", comentó Lis Vega en su post, compartiendo además que el traje de baño que modela, es de la marca colombiana Mary Queen.

Al verla derrochar tanta belleza y sensualidad, recibió muchos halagos de parte de sus fans: "la Diosa más hermosa", "eres un encanto", "luces muy bien los trajes de baño", "la cubanita más linda", "espectacular Lis", "bizcocho", "que guapa estás, ese bikini te queda muy bien, que cuerpazo tienes", "eres lo más deli de esta vida" y muchos más.

Hace unos días Lis Vega tuvo un encuentro con varios reporteros de espectáculos, donde respondió a las críticas que ha recibido por las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Usuarios de redes sociales han manifestado, que la cubana ha deformado su rostro y la han comparado con la vedette mexicana Lyn May.

"Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta que yo me haga o lo que no me haga. ¿Cuál es el problema?, es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta".

Asimismo, dijo que cuando una persona se ve al espejo, "debes estar a gusto con lo que eres, si ya te equivocaste o ya tuviste la lección de algo que has hecho en tu camino, agarras lo que sirve y lo demás lo tiras a la basura".

Por otra parte, Lis Vega forma parte de la tercera temporada de "Las estrellas bailan en Hoy", competencia de baile que se lleva a cabo en el programa "Hoy" de Televisa. También participarán Raúl Magaña, Raymix, Olivia Collins, Huarachín y Huarachón, Toñita (ex integrante de La Academia), Yulianna Peniche, Violeta Isfel, Bárbara Torres, César Ureña, Miguel Martínez y otros más.