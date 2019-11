La Explosiva van por un Latin Grammy

Mazatlán.- La Explosiva Banda de Maza se encuentra en un gran momento de su carrera, es la segunda ocasión que están nominados en los Premios Latin Grammy, este año compiten en la terna de Mejor Albúm de música banda, con su producción que lleva por titulo "Un tributo al sol", compiten contra Luis Antonio López, “El Mimoso”, Saúl “El Jaguar”, La Trakalosa de Monterrey y Los Sebastianes.

La gala es el 14 de noviembre de 2019 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

“Estamos muy contentos muy felices, emocionados de la noninación, creo que esto es la confirmación de la banda, es un proyecto que no tiene mucho, pero en los tres años es la segunda nominación, que dos veces que que hayan nominada no es concidencia, habla de que estamos haciendo bien las cosas”, expresó Memo Lizárraga, músico y líder de la agrupación.

Foto: Maribel Arredondo

El disco de la suerte

La agrupación sinaloense, formada por dos nietos de Don Cruz Lizárraga, Jorge y Memo Lizárraga, quienes comparten en entrevista con EL DEBATE que se sienten muy emocionados de los logros que se han dado al tener tres años de formada su agrupación. Ellos cuentan con una trayectoria de 20 años en la música, al haber trabajado con artistas como Espinoza Paz, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera.

“Con está nominación creemos que es un antes y un depués, es esa chispa que necesita cada persona para echarle ganas, es una inspiración para nosotros, creo que tenemos posibilidades de ganarlo, esta nominación nos dice que estamos haciendo bien las cosas”, indicó Memo Lizárraga.

La primer nominación que tuvo la banda fue el 2018, en la terna de Mejor canción del regional mexicano, con el tema "Ayudame a olvidarte", pero este año esperan traerse al puerto la presesa por mejor albúm. El material con el que están nominados incluye melodías como "La incondicional", "Ahora te puedes marchar", "No me puedes dejar así", "Decidete", "Cuando calienta el sol", en dicha producción también incluyen un dueto con Ana Barbara titulado "Culpable o no" y otra colaboración con Jorge Medina, con el tema "Entregate". Los arreglos estuvieron a cargo de Alberto y Edgar Lizárraga, la mezcla se hizo en Miami, el master lo realizó en Los Ángeles, Javier Garza.

“No es el disco más exitoso, ellos (los de a Ademia) miran el master, la mezcla, checan el tipo de arreglos, el tipo de interpretación músical, estar nominados a los Latin Grammy nos da mucha felicidad, y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, tenemos nuestro equipo de trabajo que nos apoya, hay personas que dicen nuestro disco es mejor, nosotros nos enfocamos en entregar un muy buen producto”, expresó Jorge Lizárraga, trombonista y líder de la agrupación.



Legado de Don Cruz.

Los jóvenes que son nietos de Don Cruz Lizárraga comparten que es un reto llevar el legado musical del fundador de la banda El Recodo, ya que no se les han abierto las puertas por ser nietos de esté, han tenido que trabajar más duro para lograr sus metas.

“Nuestro abuelo nos dejo un legado muy bonito, nos abrió las muertas en el mundo entero, La banda El Recodo, es la única banda que ha andado por todo el mundo, es la banda para nosotros para seguir, tienen ochenta años, en sus inicios le batallaron, llegaron al éxito y se han mantenido, es algo que nosotros queremos hacer, somos fan de la banda queremos llegar a donde ellos han llegado, poner en alto el apellido Lizárrága y el nombre de Sinaloa”, expreso Jorge Lizárraga.

Tras la polémica que se genero porque algunos artistas y agrupaciones quedaron fuera de dichos premios, ellos comparten: “En lo personal quisiera que fueran unos premios donde se pudiera ver más participación del gremio, soy fans de El Recodo, MS, la Adictiva, nosotros cumplimos de hacer la mejor producción, nosotros se lo dejamos a la gente de la academia, ellos son los que deciden, son discos buenos, pero en gustos se rompen géneros, no es el disco más exitoso, hay otras agrupaciones que se lo merecen mucho más, pero es un disco enfocado en la calidad musical”, expresó Jorge Lizárraga. Indicó que Alfonso Lizárraga, su tío, lo felicitó por el trabajo que están haciendo y les pidió que hagan un trabajo más fuerte para que sigan los premios y nominaciones.