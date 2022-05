"La Familia P. Luche", la manzana de la discordia entre Eugenio Derbez, Televisa y Emilio Azcárraga

El actor, comediante y productor de cine y televisión Eugenio Derbez, aseguró que Televisa lo vetó por haber participado, supuestamente, en la campaña "Selvame del tren", a través de la cual varios famosos se pronunciaron en contra de la construcción del Tren Maya, la que fue anunciada como una de las grandes obras del gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta en Twitter, Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa (hijo del empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, fundador de esta televisora), reveló el supuesto motivo de las declaraciones que ha estado haciendo Eugenio Derbez en contra de Televisa: ¡los derechos de la exitosa serie "La Familia P. Luche".

Pero vayámonos por partes. El hijo de la fallecida Silvia Derbez, quien fuera una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, trabajó por más de 30 años en Televisa. En sus inicios actuó en telenovelas como "Caminemos", "La pasión de Isabela", "Tal como somos" y muchas más.

Produjo y protagonizó exitosos programas de comedia como "Al derecho y al Derbez", "Derbez en cuando", "XHDRBZ" y "La Familia P. Luche". Años después, el papá de los también actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles, California, Estados Unidos, junto con su esposa, la cantante mexicana Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, en busca de hacer nuevos proyectos en Hollywood.

De acuerdo con la columna "Alfombra roja" de El Universal, los ejecutivos de Televisa trataron de impedir que Eugenio Derbez se fuera a Estados Unidos. Ante esto, le habrían ofrecido dos temporadas más de "La Familia P. Luche", con el presupuesto que él quisiera. Sin embargo, el comediante rechazó la propuesta de Televisa, argumentando no querer seguir haciendo lo mismo.

Presuntamente, molestos por haberlos desairado, los altos mandos de Televisa no solo lo vetaron de la empresa, sino también le dijeron que ya no estaba en edad de irse a Hollywood (la llamada "meca del cine"), a tocar puertas, en busca de nuevas oportunidades.

A fines de marzo de pasado, se llevó a cabo la entrega de los Premios Óscar 2022, galardones otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. En dicha ceremonia, "CODA", el largometraje donde actuó Eugenio Derbez, ganó el máximo honor de la gala, "Mejor película".

Unos días después de haber asistido a los Premios Óscar, que se entregaron en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California, el actor, de 60 años de edad, viajó a la Ciudad de México, para estar en la premiere de "¿Y cómo es él?", película que produjo, protagonizada por Omar Chaparro y su ex yerno Mauricio Ochmann.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación en este evento, Eugenio Derbez reveló que estaba vetado de Televisa, esto al no ver a los reporteros de dicha empresa entrevistándolos como los demás.

"A mira, no está la empresa que me vetó", expresó. Cuando una reportera le preguntó si esta postura de la televisora, en la cual había trabajado por muchos años de su vida, le dolía, respondió: "no, ay por Dios, ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar".

Ante esta confesión de la ex pareja sentimental de la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, la pregunta del millón era: ¿qué pasó entre Eugenio Derbez y Televisa?

Eugenio Derbez junto a Omar Chaparro, El Diablito y Mauricio Ochmann, en la premiere de la película "¿Y cómo es él?". Foto: Agencia México

¿Por qué Televisa vetó a Eugenio Derbez?

Recientemente, el también guionista originario de Villa Milpa Alta, en la Ciudad de México, tuvo una entrevista con el conductor de radio y televisión, para su programa en Radio Fórmula, donde le hizo la pregunta antes mencionada. Eugenio Derbez manifestó que cree que por su postura con respecto al Tren Maya, Televisa lo tiene en su lista negra de "personas non gratas".

"En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya. ¿Cuál es la razón de que regreso de los Óscares, me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y, de repente, toda la gente de Televisa de repente me dicen: 'oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, ¿estás vetado?'".

Asimismo, Eugenio Derbez externó que trató de averiguar qué estaba pasando en la televisora, pero prefiero evitar "echarle más leña al fuego", al percatarse de lo complicado del asunto. "Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije: 'mejor no', bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar".

El humorista resaltó que mientras en Televisa lo vetaron, en TV Azteca le quieren hacer un muy merecido homenaje. "Nunca me había pasado, ahorita me están invitando de TV Azteca para hacer un homenaje y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, estoy vetado. ¡Viva México!".

Tras sus declaraciones, el empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, así como dueño del Club América, desmintió al actor, contando su parte de la historia.

A manera sarcástica, Emilio Azcárraga Jean le respondió a Eugenio Derbez vía Twitter, haciendo uso de frases de algunos de sus personajes.

"Neta Eugenio, antes de decir que estás vetado, 'pregúuuntame, caon'. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. 'Óigame no, óigame no'. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, 'fue horribleee'".

En su Tweet, también publicó un par videos: una entrevista de Eugenio con la periodista Paola Rojas en el noticiero "Al aire con Paola", donde hablaron de su triunfo en los Premios Óscar, y otro, sobre la cobertura de la campaña "Selvame del tren" en este mismo espacio informativo, "y te mando todo, todo lo que me sobra".

Te recomendamos leer:

Emilio Azcárraga Jean remató al manifestar que el verdadero motivo del enojo de Eugenio Derbez, se debe por los derechos de autor de la serie "La Familia P. Luche".

"Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de 'La Familia P. Luche', ya cooortale mi chavo". Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha comentado nada sobre las declaraciones del hijo de Emilio Azcárraga Milmo, quien fuera conocido como "El Tigre".