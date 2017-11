La Farsa Orquesta Cubana Sazón arma la fiesta

Energía, ritmo y sabor cubano formaron parte de la espectacular presentación del grupo mazatleco Falsa Orquesta Cubana Sazón, que hicieron bailar hasta a las piedras con su música.

Gran ambiente se vivió con su presentación. Foto: Cortesía/ISIC

Espectáculo

Durante una hora y media emocionaron al público con temas como: Son de la loma, Quizás, Quién será, Como fué, Perfume de gardenias, Cachita, Lágrimas negras, Cuarto de Tula, Estoy pensando y Llorarás.

Desde un inicio lograron conquistar a los asistentes, pues recibieron el aplauso de cada uno de ellos en la primera canción.



Las personas sintieron el ritmo recorrer su cuerpo, algunas de ellas no pudieron seguir sentadas y decidieron levantarse para bailar. No se resistieron a la magistral combinación de los clásicos ritmos cubanos como el son, el mambo, la guaracha, el chachachá y el guaguancó, con la música popular mexicana y otros ritmos tropicales.

El público se mostró animado con las canciones. Foto: Cortesía/ISIC

Pero además de bailar ellos cantaron los temas más conocidos, que interpretaron en este recorrido musical.



La energía en el escenario se transmitía a quienes se dieron cita a la Plazuela 27 de Septiembre, donde todo parecía una alegre fiesta. Cabe resaltar que estuvieron acompañados por Panchito Olivas, un músico mochitense que tocó la trompeta esta noche.



Aunque la presentación musical debía terminar, los aplausos y el grito unísono de: ¡otra, otra!, no permitían al grupo bajar del escenario, para complacer a los presentes, tocaron algunos temas extras y se despidieron con el público de pie y reconociendo su trabajo musical.

Entregaron su corazón en el escenario. Foto: Cortesía/ISIC

Entrevista

“Cuando recién comenzaba el grupo hace 12 años, vinimos a tocar la primera vez, la verdad tocábamos todavía muy feo, teníamos la clave cruzada, nos faltaba practicar más la música cubana, todo comenzó como un experimento, pero lo bonito fue, que esa vez que vinimos aquí conocimos a un conguero que nos acompañó mucho tiempo, que es cubano, él junto con otro músico fueron los que nos ayudaron a tocar en clave” comentó Julio Recinos.

Julio Recinos, voz de la agrupación. Foto: Cortesía/ISIC



Además aseguró estar feliz de que se hagan este tipo de eventos culturales aquí en Sinaloa:

“Todos los eventos culturales que se puedan hacer en este Estado para contrarrestar el clima de violencia terrible que vivimos siempre es muy bueno, necesitamos más eventos de estos”.



Tocar música cubana es algo que surge desde niño, pues creció escuchando este género musical, el cual ha ido creciendo con el pasar de los años, a pesar de que también sentía atracción por la música de rock.



“Cada vez que estoy triste, apagado, la música me aliviana, es una terapia al igual que el deporte. La música para mí es muy importante, voy a conciertos todavía, me gusta el rock, la música darks, aunque no lo crean. Soy el director del festival de jazz en Mazatlán” compartió.

Se llevaron el aplauso y sonrisa de los asistentes. Foto: Cortesía/ISIC



Actualmente están terminando su disco, donde habrá músicos invitados que son importantes para ellos y reconocidos por muchas personas por su trayectoria. Está siendo producido por Raúl Gutiérrez.

Para finalizar agradeció a las personas que asistieron y compartieron esos momentos con ellos.