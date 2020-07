La Fase 4 de Marvel podría tener al menos tres universos diferentes

Estados Unidos.- Después de los eventos de Endgame y el cierre de Spider-Man: Lejos de Casa, el Universo Cinematográfico de Marvel está preparando todo para meterse de lleno en la nueva Fase 4 y parece que está pondrá mucho énfasis en los multiuniversos, ya que han revelado que habrá por lo menos tres realidades alternativas en sus próximas películas, lo cual hace aún más impacientes a sus fanáticos.

Desde hace tiempo, el UCM ha estado presentando el multiuniverso de una manera muy sulti, esto en películas como Ant-Man y La Avispa, Doctor Strange y Endgame, también en Spider-Man: Lejos de Casa, el personaje de Mysterio, encarnado por Jake Gyllengaal también hace referencia a estos universos paralelos, aunque más tarde se descubre que esto es un engaño, no significa que el multiuniverso dentro de las películas no exista.

De hecho, fue el mismo Kevin Feige, el productor de cine de Marvel desde el año 2000, quien aseguró que los universos paralelos serán parte clave a partir de la Fase 4 de UCM, la cual dará inicio con el estreno de la Viuda Negra, filme protagonizado por la actriz Scarlett Johansson y atrasado debido por la pandemia mundial de coronavirus (Covid-19).

Black Widow es la entrada de la Fase 4 del UCM. Foto: Instagram

La primera realidad del UCM

Tomando en cuenta las películas y series que se han confirmado para esta nueva Fase, se puede deducir que habrá como mínimo tres universos paralelos. En un lado se encuentra la realidad que podría llamarse normal, en donde se desarrolla al Saga del Infinito y que actualmente transcurre cinco años en el futuro, tras los eventos temporales de la película Avengers: Endgame.

A mediados de año en este 2020, aún se esperan grandes estrenos, tales como Black Widow, la cual abrirá la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder y Falcon and The Winter Soldier, las cuales forman parte de esta realidad, pero cabe mencionar que no es la única que existe.

Habrá por lo menos tres universos en la Fase 4 de Marvel. Foto: Instagram

La segunda realidad de Marvel

Una segunda realidad viene junto a la serie de Loki, exclusiva de Disney+. Recordemos que, en la última película de los Vengadores, éste villano y hermano de Thor, el Dios del trueno, logró escapar durante la batalla de Nueva York, llevándose con él el Tesseracto, por lo que ha creado una nueva línea temporal en la que el Capitán América no pudo recuperar la Gema del Espacio. Lo cual le permite a la serie explorar las aventuras del Dios del Engaño, pese a su muerte en la línea temporal principal.

Loki es una de las series que podía presentar una realidad alterna. Foto: Instagram

La tercera realidad que será introducida

Una tercera realidad será introducida con la serie animada "What If...?", también de la plataforma de Disney, esta basada en los cómics del mismo nombre de los años 70, en donde, en cada episodio, se explorará cómo habrían sido las películas de la Saga del Infinito si se hubieran cambiado algunos detalles de los personajes, tales como Peggy Carter convertida en Capitana América o T'Challa haciendo el papel de Star-Lord.

Aunque los capítulos de esta nueva producción no estarán relacionados con el Universo principal de Marvel, existirá la exploración de los multiuniversos, lo cual podría significar que posiblemente dos de las dimensiones que se presentan puedan encontrarse un día, como pasó en la película final de Avengers, en donde, viajando por el tiempo, hicieron posible brincar entre distintas realidades.

"What If...?" otro de los atractivos de la realidades alternas. Foto: Instagram

Los nuevos proyectos de Marvel

Además de esto, existen muchos otros proyectos pendientes de Marvel, la mayoría con una gran capacidad para ser del gusto de la audiencia, en donde podrían presentar más realidades, tales como WandaVision o Doctor Strange and The Multiuniverse of Madness, en la que se introducirán varías líneas temporales alternativas.

WandaVision es uno de los grandes atractivos del MCU. Foto: Instagram

