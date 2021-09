Nacida en República Dominicana, La Gabi conocida artísticamente desde muy pequeña creció entre sonidos, ritmos como bachata, merengue, dembow y desde entonces ha emprendido un viaje por lograr cada uno de sus sueños.

En entrevista para DEBATE, la cantante abrió su corazón y nos platicó como ha surgido en la música pues como muchos de los artistas que han empezado en la industria subía videos a Instagram, etiquetando a los artistas originales quienes, en algunas ocasiones, replicaban sus videos.

De este modo llegó hasta J Balvin con la canción “Loco Contigo”. Ahora lanza su primer EP titulado Origen compuesto por siete canciones: “A Capella”, “Beso”, “Rugrats”, “2:30”, “Pikete”, “Wasakaka” y “Ridículo”, disponible en plataformas digitales.

La Gabi crece desde su origen en la música; lanza su primer EP. Foto: Cortesía

¿Presentas tu nuevo EP titulado Origen disponible en plataformas digitales?

"Lancé un EP de siete canciones que se llama Origen y pues el título significa el origen de mi sueño de que con el favor de Dios sea una carrera exitosa de La Gabi y pues tiene mucha variedad acústica R&B, mucho perreo para que la gente la baile la goce, cumpliendo sueños, he grabado mucha música, ahora con el lanzamiento estoy viviendo un sueño y el EP ya lo pueden encontrar en plataformas digitales".

¿Con este lanzamiento promocionas el tema Ridículo?

"Claro, de las siete canciones que contiene Origen, el tema Ridículo es la promocional ya tenemos video oficial en YouTube y ese tema fue la primera canción que yo escribí y trabajé profesionalmente en el estudio, tiene ritmos para bailar y para que la gente se identifique o creo que todos tenemos un ex ridículo en su vida y para que la puedan dedicar".

¿De tu nuevo álbum tienes alguna canción favorita y por qué?

"Wow me gustan todas, pero por mi gusto de lo que realmente escucho la de 2.30 es mi favorita porque me gusta a mi escuchar, me gusta escuchar música anglosajona entonces como Chris Brown, Rihanna, Michael Jackson, me encanta porque tiene R&B".

¿Cómo fue ese acercamiento a la música y ahora estás dentro de la disquera de J Balvin?

"Yo subía videos a Instagram, pero lo que yo hacía diferente es que le agregaba mi propia versión de las canciones ya famosas entonces hice uno de Loco contigo de J Balvin y lo subí a las redes sociales y él lo vio, me escribió personalmente y me mandó una nota de voz diciéndome cosas bonitas, entonces imagínate estaba llorando, temblando gracias a Dios todo el esfuerzo ha valido la pena".

Presentaciones

La Gabi se presentará por primera vez en Las Vegas J Balvin Neón los días el próximo 12 y 18 de septiembre, además estará en el Flow Fest el 27 de noviembre en Ciudad de México y Punta Cana J Balvin Neón del 8 al 12 de diciembre.