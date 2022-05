La Geisha dispuesta a conquistar al público mexicano, de la mano con sus temas en el género urbano

La Geisha, una cantante cubana que ha logrado destacar en el mundo de la música, lanzó su nueva canción "Borracha", un tema del género urbano, muy bailable y con el cual busca deleitar a todo el público mexicano. Dicho sencillo ya supera las 20 mil reproducciones en YouTube. La joven artista planea visitar varios países de Latinoamérica, entre estos, México, para que más personas conozcan su propuesta musical.

"Borracha" forma parte del álbum homónimo de La Geisha, el cual incluye 12 canciones, todas estas envueltas con la música urbana. "Díselo", "Vacaciones", "Solo mía", "Pal' carajo" y otras más, son las piezas musicales de esta producción discográfica.

Su más reciente sencillo viene acompañado de un videoclip que se grabó en Cuba, bajo la dirección de Amanda Acevedo y la producción de Marabu Music. La fotografía estuvo a cargo de Semanat. Una parte de la letra de "Borracha" dice:

No te preocupes que yo andaba

por las nubes con una copa de más

No me reproches si no recuerdo tu cara mañana

tú no eras parte del plan

Un chupito pa' mi otro chupito

un chupito pa' mi otro chupito

Un mareito pa' mi

pero que rico este bar

de esta yo quiero salir

Borracha que no quiero ver

lo que pasa

Borracha y me quiero perder

de este mapa

Borracha yo me quiero ver

lo tienes que saber

Borracha pa' quitarme to' lo malo de ayer

Por el momento, la cantante cubana está concentrada en la preparación de más temas que serán lanzados en lo que resta de este 2022, por lo que pide a sus seguidores estar pendientes de sus redes sociales para conocer las fechas de los lanzamientos.

Te recomendamos leer:

Además, La Geisha no descarta la posibilidad de visitar nuestro México en próximas fechas. "Es un país que me encantaría visitar, quiero que su gente baile y cante cada uno de mis temas, que se identifiquen y que sean parte de este gran sueño musical que tengo".