La Gilbertona de Culiacán reaparece en redes con mejor estado de salud

Sinaloa.- Luego de que hace algunos días se circulara en redes sociales a la famosa Gilbertona de Tierra Blanca, Culiacán, en cama por contraer Covid-19, la influencer se siente con los mejores ánimos.

A través de un video en Facebook del influencer sinaloense, se muestra lleno de vida y salud comiendo su comida favorita: caldo de pollo con verduras.

Además ha recibido los mejores cuidados para su salud por parte de sus amigos cercanos y también por parte de enfermeras y médico.

Algunos usuarios de las redes comentan lo feliz que se sienten de ver a la Gilbertona en perfectas condiciones.

“Que bueno me da mucha alegría verla mejor la verdad tubo muy buena atención de sus amigos”; “Gracias por hacer saber a todos sus fans que ya está mejorando Gilbertona y como dicen enfermo que come no se muere, gracias a Dios tiene buen apetito bendiciones a los dos Toño y Pável por cuidar y no abandonar a la Gilbertona, seria muy padre que vuelvan a estar unidos otra vez”.

Cabe destacar que hace algunos días, celebró sus 85 años de edad con bombo y platillo al son de la banda sinaloense, muchos de los usuarios recalcaron que los síntomas por el Covid 19 se dieron a consecuencia del festejo.