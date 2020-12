La Gran Final de ¿Quién es la máscara?: Zombie es Jesse Huerta

México.- Tras varios programas, revelaciones, misterios, sentimientos y emociones a flor de piel, este domingo 13 de diciembre se vive al máximo la esperada Gran Final de ¿Quién es la máscara? en Las Estrellas y el primer personaje en revelar su identidad es Zombie que, aunque las sospechas eran muy claras para los jueces, terminaron por quedar sorprendidos con la revelación.

Esta noche arrancó la Gran Final de ¿Quién es la máscara?, un episodio en el que se enfrentarán Mapache, Oso Polar y Disco Ball para llevarse el primer lugar, sin embargo, en el episodio pasado, la Semifinal de la competencia, Zombie fue interrumpido al revelar su identidad por Omar Chaparro, para aguardar hasta el último capítulo.

Siendo uno de los más queridos de toda la competencia, se sospechaba que detrás de la máscara de Zombie se encontraba Emilio Osorio, hijo de la bailarina Niurka Marcos y el productor de televisión Juan Osorio, pero no fue así, pues el cantante Jesse Huerta fue el que estaba detrás.

Reconocido por formar parte del dúo pop Jesse & Joy, el cantante tiene ya más de una década en la industria musical. La agrupación fue formada por los hermanos Jesse y Joy Huerta Uecke en el año 2005 y entre sus aclamados temas encontramos canciones como '¡Corre', 'Dueles' y 'Me soltaste', sólo por mencionar algunos.

Zombie dejó a todos sorprendidos con su revelación y el músico y productor se mostró muy agradecido de esta oportunidad en el programa más misterioso de la televisión, pues fue una experiencia nueva y completamente diferente para él. Este último capítulo de ¿Quién es la máscara? inició con una increíble presentación navideña de los personajes restantes obviamente del tema 'All I want for christmas is you' de Mariah Carey.

Esta noche se enfrentarán los tres personajes restantes y la producción del programa planeado una noche de lujo, con actividades muy emotivas y especiales con cada uno de estos participantes, primero está la alfombra morada, donde se hace un repaso de la carrera de cada uno de estos, luego viene la presentación y al final cada personaje entrega un regalo a cada uno de los jueces.