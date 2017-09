"La Guerra de las Galaxias" pierde a su director

El director y guionista Colin Trevorrow ya no será parte del filme "La Guerra de las galaxias: Episodio IX", anunciaron el martes Walt Disney Co y Lucasfilm Ltd, citando diferentes visiones para el proyecto que tiene fecha de estreno prevista para 2019.



Disney y Lucasfilm Ltd no nombraron a un reemplazo para la película que aún no tiene nombre.

Colin Trevorrow. Foto: Twitter





"Lucasfilm y Colin Trevorrow decidieron mutuamente separarse respecto a ‘La Guerra de las Galaxias: Episodio IX'", dijeron los estudios.



"Colin ha sido un colaborador maravilloso durante todo el proceso, pero llegamos a la conclusión de que nuestras visiones para el proyecto difieren. Le deseamos lo mejor a Colin y brindaremos más información sobre la película pronto", agregaron. Trevorrow debía escribir el guión y dirigir la película.



"Episodio IX" es parte de la creciente franquicia de "La Guerra de las Galaxias", que fue retomada en 2015 con la exitosa "El despertar de la Fuerza", en la que apareció el elenco del filme de 1977 que inició la saga, compuesto por Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill. La película recaudó más de 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Escena de "Rogue One: una historia de Star Wars". Foto: Twitter



De acuerdo a información difundida en distintos medios de comunicación, Disney no brindó detalles sobre las razones de la partida de Trevorrow, quien dirigió la exitosa nueva versión de "Jurassic Park" en 2015, pero la publicación Variety citó a fuentes diciendo que se debía a diferencias por el guión.



La producción de la película, la última entrega de la nueva trilogía sobre la trama central de la familia Skywalker, debía comenzar a principios del próximo año.

El noveno filme de la saga se iba a centrar en la general Leia Organa, interpretada por Fisher, pero la sorpresiva muerte de la actriz el año pasado desbarató esos planes.



La próxima entrega, "Los últimos Jedi", se estrenará en diciembre. La salida de Trevorrow fue la segunda de un cineasta vinculado a la saga este año.

En junio, Disney anunció la partida de los directores Phil Lord y Christopher Miller de un filme sobre Han solo derivado de la franquicia, quienes fueron reemplazados por Ron Howard.