La India Edelmira, un personaje querido y aclamado por el pueblo

Hablar de la India Edelmira, es recordar cuando formaba parte de aquellas legendarias caravanas que llevaba a cabo la cervecería Corona teniendo como grandes exponentes a un Juan Gabriel y a un Cornelio Vega. Es hablar cuando trabajaba junto a grandes de la música como la señora Lola Beltrán o Amalia Mendonza “La Tariácuri”.

Es rememorar cuando en sus inicios trabajaba en la estación de radio XEEM allá en su natal Rioverde, San Luis Potosí en un programa que se llamaba La hora infantil, donde hacia la voz de Topo Gigio y el personaje de una indita. Mucho que contar sobre Isnarda Cervantes Álvarez y el personaje que la llevó a la fama, La India Edelmira. 55 años de trayectoria ininterrumpida la respaldan, así como las millones de carcajadas que ha ocasionado en el público.

“Pienso que eso es una de las bases por las que tengo mucho trabajo gracias Dios, de verdad, hacer reír en la actualidad con tantas cosas que nos pasan, a veces te encuentras a gente tan amargada que si se chupa un limón, el limón es el que hace gestos, es muy difícil y es estar actualizada, cuando me toca ir a otro país tengo que documentarme sobre cuales son los cómicos que están de moda, cual es la noticia actual de ese país, que esta pasando”, contó a EL DEBATE esta singular indita, en una agradable charla repleta de chistes y risas.

La India Edelmira se presentará este sábado en Bandidos Bar, el centro de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Foto: Daniel Ayala / EL DEBATE

La India Edelmira se presentará este sábado por primera vez en la tierra del ídolo Pedro Infante en Bandidos Bar. La comediante se ha asociado con el promotor Armando Ángulo de la compañía Armand Promotions Company, para seguir trabajando en su carrera.

Su personaje muy conocido y respetado en la industria del entretenimiento, nació en sus tiempos en la escuela primaria, a los 9 años de edad, durante una obra de teatro: “desde la escuela ya tenia ese don de hacer reír, en una obra me tocó el personaje de una indita que me equivocaba con los jabones que había, esos amarillos que parecían dulces de membrillo, saque muchas risas en esa obra y me gustó, luego vi a Elisa Beruben una comediante de Monterrey y cuando la vi me impactó tanto que dije que cuando fuera grande iba a ser como ella”.

Una de las frases que las distingue, es aquella con ese toque de humor que la caracteriza: “soy mexicana por parte de mi mamá y española por parte de un amigo de mi papá”, imitando ambos acentos. Su personaje tiene mucho folklore y cultura popular mexicana: “es una carrera muy competida entre hombres, a mi me gustan los retos, y ese fue el mío, saber que yo podía ser mujer y ser comediante y de una indita porque me gustó, con mi personaje, con mi vestuario me siento más libre, más apta para actuar".

Una indita pero para que vean que no es cierto, no somos tan indias, eso es básicamente lo que intento con mi personaje; india, india pero no tonta.

El show de la India Edelmira es improvisado, no hay guión que le diga que hacer o como actuar: “de las desgracias que pasan trato de hacer un poco de broma, me gusta mucho hacer reír a las personas, he hecho reír a millones de personas porque desde los 9 años soy comediante, esa es mi satisfacción, que van a verme, que salen contentos, que hago mucho reír”.

La comediante India Edelmira en la tierra de Pedro Infante. Foto: Daniel Ayala / EL DEBATE

Isnarda Cervantes Álvarez contó tres sacrificios que tuvo que hacer en busca de su éxito. Como hija, tuvo que dejar a su familia a temprana edad para conseguir su meta; como mamá tuvo que dejar a su única hija con su abuela, ya que su trabajo en aquellos años dorados le absorbía todo su tiempo; por último tuvo que olvidarse de ser mujer para ser la comediante que es hoy.

La India Edelmira, quien reside en la ciudad de Los Ángeles, se considera a mucho orgullo un producto del pueblo, una mujer luchona que ha sabido trabajar ella misma su carrera artística:

La gente me ha hecho quien soy.