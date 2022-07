La "Jack in the Box" de J-Hope ha sido abierta: se desafió a sí mismo y revela aspectos más oscuros

Todos tenemos un lado brillante y un lado con oscuridad, por lo general, este se mantiene guardado como el payaso de la caja musical. Pero, ¿qué ocurre cuando la manivela de esa caja, comienza a girarse? El rapero, cantante, compositor, bailarín y productor musical J-Hope, originario de Ilgok-dong, un poblado de Gwangju, Corea del Sur, responde a esta pregunta con su primer álbum solista "Jack in the Box", una extraordinaria producción discográfica que tiene como base el Hip-Hop de la vieja escuela, las raíces del joven Idol.

Desde su debut con BTS, en junio del 2013, Jung Hoseok ha sido la esperanza de BTS y ARMY, ese sol brillante que acaricia y consuela. Hobi siempre tiene una resplandeciente sonrisa, pero "la caja de pandora" ha sido abierta y se ha llegado el momento de conocer una diferente era musical de J-Hope, uno de los mejores raperos de la industria musical.

"Sentí la necesidad de mostrar algunos de mis aspectos más oscuros", expresó J-Hope en una entrevista para la revista Rolling Stone, la llamada "Biblia de la música", la cual fue publicada el día del lanzamiento de "Jack in the Box".

Quería que la gente se diera cuenta de que J-Hope no se limita a cosas brillantes. Puede hacer estos conceptos y tiene un amplio espectro, quería llamar la atención sobre esta habilidad desafiándome a mí mismo.

J-Hope es el primero de los integrantes de BTS, en lanzar un álbum como solista, como parte del segundo capítulo de la historia de la boy band. "Jack in the Box" está lleno de "mi alma y mi sinceridad", resaltó joven artista. "De esa manera, es un álbum único, y el álbum es muy significativo porque, en términos de musicalidad, actuará como un trampolín para que J-Hope avance".

J-Hope estuvo involucrado en cada detalle de su álbum solista. Foto: Big Hit Music.

Una de las canciones principales de su álbum en solitario es "Arson", un tema Hip-Hop donde a través del cual, Hobi, habla de su éxito usando una metáfora sobre el fuego. Una parte de la letra dice:

Haremos que arda

Por mi pasión, arda

Por mis esperanzas, arda

Mi vida, arda

Todos los días corrí

Sin poder parar

En aquel momento

Lo quemé todo

Y lo quería todo

La fama vino primero

¿Dinero? Por supuesto

Popularidad también

No pude evitar ir a toda marcha

La motivación venía detrás de mi ambición irreflexiva

En "Arson", J-Hope señala al fuego inesperado que surgió de su esfuerzo y cómo este, fue mucho mayor de los que esperaba. El Idol rapea sobre su experiencia con el colosal éxito con BTS y las consecuencias de esto. Al final, se pregunta si debe seguir quemándose o apagar la flama.

Si alguien me lo pregunta

'Sí, encendí la llama'

Ahora me digo, elegir entre

¿Apagar el fuego o arder aún más brillante?

Ante del lanzamiento de "Jack in the Box", J-Hope dio un adelanto a sus millones de fans, con el sencillo de pre-lanzamiento "MORE", canción que representa todo lo que ocurre dentro de la caja, incluidas la pasión y la ambición que arden dentro, así como la llama de la codicia, todo lo contrario a "Arson" (que significa incendio provocado o premeditado).

En "Arson", J-Hope, de 28 años de edad, se encuentra con el mundo fuera de la caja y con una encrucijada, sobre qué camino debería tomar. "Puse todo lo que puedo transmitir y la mayor parte de mi energía en esta canción, la elegí (como una de las canciones principales), porque sentí que el estilo de la canción muestra el cenit de las emociones de J-Hope", manifestó el rapero en la entrevista para Rolling Stone.

De acuerdo con Hobi, "Arson" tiene el fuego, la pasión que quería que este álbum poseyera. "La canción también es la última en la lista de canciones, una de las razones de esto es que descubrí que esta canción empaqueta muy bien mis pensamientos detrás de por qué creé este álbum. La pista actúa como un punto al final de una oración y aclara claramente lo que quería expresar con este álbum".

"Jack in the Box" también está conformado por los tracks: "Intro", "Pandora's Box", "STOP", "= (Equal Sign)", "Music Box: Reflection", "What if…", "Safety Zone" y "Future".

"Este es ahora el comienzo, este es el comienzo de todo con lo que quería desafiarme y mostrar con 'Jack in the Box', así que creo que en el futuro, habrá más para procesar", resaltó J-Hope, quien nos ha dado toda una obra musical, un arte oscuro que demuestra el por qué, es uno de los mejores raperos de la industria musical.