La Ley y el Orden UVM hace historia con nueva temporada

Ese familiar efecto de sonido "cha-CHUNG" de los créditos de apertura de "Law & Order: Special Victims Unit" este jueves marcará el debut de una nueva temporada y algo más: la historia de la televisión.

El lanzamiento de la temporada 21 del programa la convierte en la serie de acción en vivo en horario estelar más larga de la historia de la televisión estadounidense y finalmente cumplirá un objetivo que eludió al creador del espectáculo Dick Wolf hace nueve años con la "Ley y orden" original.

¿Su esperanza ahora? Veinticinco estaciones, por supuesto. "Sigues empujando las publicaciones de gol porque no te reparten estas manos muy a menudo, obviamente", dijo Wolf a The Associated Press. "Es una emoción continua poder hacerlo".

La "SVU" dirigida por Mariska Hargitay ahora se adelanta a "Gunsmoke" y la "Ley y orden" original, que están vinculadas con 20. ("Gunsmoke" todavía tiene más cantidad total de episodios, mientras que "Los Simpson", un animado series de horario estelar, las supera a ambas).

El nuevo récord es una pluma en la tapa para una figura destacada en la historia de la televisión, que el año pasado solo produjo cinco programas que atrajeron a 50 millones de espectadores. Se vieron más de 150 mil millones de minutos de "SVU" solo, mostrados en NBC, EE. UU., ION y Hulu. Cuando todos hablan de la transmisión, él sigue siendo un chico de la red.

"La brillantez de Dick Wolf es que todavía aprecia y valora el poder de la televisión abierta", dijo George Cheeks, copresidente de NBC Entertainment. "Él ve la experiencia digital como una extensión de la forma de contar historias, pero lanzarlas en una red de transmisión es el ancla que permite que otras plataformas y otras formas para que las personas experimenten este contenido".

Wolf era un publicista de Nueva York que dejó el negocio en 1976 y se mudó a Los Ángeles para escribir guiones. Se unió al equipo de redacción del venerado "Hill Street Blues" y luego levantó las cejas cuando saltó al malhumorado e impredecible "Miami Vice".

"Mucha gente dijo:" ¿Cómo puedes pasar del mejor programa de televisión a una caricatura? ". Dije:" Bueno, es una nueva era ", dijo. "Las historias no fueron arrancadas del titular sino arrancadas del zeitgeist".

Desde entonces, ha creado una cantidad asombrosa de televisión. Algunos no duraron, como "Mann & Machine", con un policía robot, pero logró el oro con "Law & Order", que provocó escisiones como "SVU", "Criminal Intent", "Trial by Jury" y versiones ambientada en el Reino Unido y Los Ángeles.

Wolf también ha creado el llamado paquete de tres televisores, que llena los miércoles por la noche en NBC con horas consecutivas de dramas de "Chicago", con policías, médicos y bomberos. "Es una mini borrachera", dijo Wolf. "Creo que es una fórmula repetible". (Su producción también incluye el "FBI" de procedimiento en CBS y su próximo spin-off "Most Wanted").

Wolf ha triunfado tanto con la agitación del actor como con la profunda estabilidad. "Ley y orden" fue un conjunto de seis personas que empleó a 29 actores durante sus 20 años, ninguno de los cuales duró toda la carrera. Por otro lado, Hargitay ha estado en "SVU" desde el principio, convirtiéndola en la teniente Olivia Benson, el personaje de drama en horario estelar más antiguo de todos los tiempos.

“Odio sonar a sangre fría, pero generalmente veo la refundición no como un desastre sino como una oportunidad. Tocan madera, la mayoría de las veces, funciona de esa manera ", dijo Wolf. “Si consigues a la persona adecuada allí, funciona por años. Si te encuentras con la persona equivocada, allí, generalmente se van después de una temporada ".

El logro de "SVU" es aún más notable, ya que sobrevivió a su transición de la temporada 13 de un juego de dos jugadores, con Hargitay asociado con el actor Christopher Meloni, en un vehículo estrella para Hargitay.

“Cuando Chris dejó el programa, todos pensaron que era el final del programa. La mayoría de la gente pensó que el año siguiente sería el último año. Mariska más que intensificado ", dijo Wolf. "Ella es la bujía, la líder, la cara del espectáculo".

Algunos no pensaron que un programa de televisión que trata sobre crímenes sexuales tendría suficiente material para durar tanto tiempo, pero el rapero y actor Ice-T, quien ha estado con el programa durante 20 años, dijo que aprovecha algo que los fanáticos necesitan.

"El abuso sexual está fuera de control y siempre lo ha estado", dijo. “Mucha gente realmente ha pasado por esto. Creo que es en parte espectáculo, en parte terapia. Tal vez no obtuvieron justicia en su vida, pero buscan justicia en el programa de televisión ".

Paul Telegdy, el otro copresidente de NBC Entertainment, dijo que sus hijas mayores ven "SVU" y se sorprenden al ver en las repeticiones temas de mala conducta sexual abordados mucho antes del despegue del movimiento #MeToo.

"Lo miran y no pueden creer cuán a menudo fueron los episodios más antiguos, qué tan fresco y relevante es", dijo. "Ha tenido un papel social increíble".

Ser una estrella invitada en un show de Wolf es un rito de iniciación y todos, desde James Earl Jones hasta Julia Roberts, han aparecido. Liam Neeson hizo su primera aparición en la televisión estadounidense en "Miami Vice" y la nueva temporada de "SVU" comienza con un lugar invitado de Ian McShane, un actor que Wolf ha admirado durante mucho tiempo.

"Las personas que no hacen televisión hacen esto porque lo asocian con un cierto nivel de calidad y un cierto nivel de interés", dijo Wolf, acreditando a los corredores de espectáculos Neal Baer y Warren Leight.

Entre las claves de Wolf para la longevidad de la televisión hay una tendencia a episodios independientes, lo que ayuda a la sindicación, y un intento deliberado de no exprimir sus programas en demasiada realidad.

Sus abogados, policías y bomberos se visten con atuendos genéricos, y la escritura tiende a evitar referencias culturales bulliciosas, que pueden fecharlos. En un programa de Wolf, es difícil saber de qué año es, mucho menos la década.

Wolf esperaba romper el récord de horario estelar en 2010 cuando la nave nodriza "Ley y orden" intentó alcanzar 21 temporadas, pero no estaba destinado a serlo. NBC pareció indicar que estaba renovando el programa, pero luego lo canceló.

"Fue desgarrador perderlo al borde de lo que sucedió, pero también es muy satisfactorio tener uno y dos de los dramas más antiguos de la historia", dijo Wolf. "Es un crédito para un gran elenco y, como siempre, la escritura".

Wolf ha visto el panorama de la televisión pasar por un tumulto con el aumento de los servicios de transmisión y, aunque es un tipo de red leal, también ve lo que viene.

“En 20 años, la transmisión será un recuerdo lejano para la mayoría de las personas. Todo se transmitirá. No puedes retener la tecnología. Intentar es una receta garantizada para el fracaso ".

Wolf también ha abrazado la tendencia. Él planea poner un próximo programa en una plataforma de transmisión porque su tema e idioma no encajan en la transmisión. Y sí, es un spin-off de "Ley y orden": "Ley y orden: crímenes de odio".