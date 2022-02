La MET Gala 2022 tendrá como tema "En América: Una antología de la moda"

Estados Unidos.- Este 2022 el tema de la MET Gala será "En américa, una antología de la moda", una exposición que se llevará a cabo en dos partes organizada por el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Estados Unidos.

Liderada por Andrew Bolton, junto a Wendy Yu, se centrará en los principios del estilo estadounidense y reconocerá a los héroes anónimos del diseño Made in USA. Este año, el tema tiene el potencial de atraer aún más visitas que el año pasado con "In America: A lexicon of fashion".

¿De qué trata el nuevo tema de la MET Gala?

Según Andrew Bolton, el tema de este año en la MET Gala será mucho más profundo que el año pasado, todas aquellas tendencias ignoradas del estilo estadounidense. "Las historias realmente reflejan la evolución del estilo estadounidense, pero también exploran el trabajo de sastres, fabricantes de vestidos y diseñadores individuales", destacó Bolton.

"Lo que es emocionante para mí es que algunos de los nombres serán muy familiares para los estudiantes de moda como Charles James, Halston y Oscar de la Renta, pero hay muchos otros que realmente han sido olvidados, pasados por alto o relegados a las notas de pie de página de la historia de la moda. Así que una de las principales intenciones de la exposición es destacar los talentos y contribuciones de estos individuos, y muchos de ellos son mujeres", agregó.

Algunos de los nombres que predominan para el destile de este año son Bill Blass, Marguery Bolhagen, Brooks Brothers, Stephen Burrows, Fannie Criss Payne, Josephine H. Egan, Franziska Noll Gross, Anne Klein y Lloyd Kiva New, por mencionar sólo algunos.

