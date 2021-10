La Mala Rodríguez en vestido negro demuestra la elegancia que se carga

La Mala Rodríguez de 42 años de edad causó euforia total en redes sociales, esto después de aparecer con un vestido negro muy elegante con el cual se miraba espectacular.

En la foto se puede ver a la modelo española luciendo un vestido con corte muy moderno con el cual resalta su físico de diosa por lo que se llevó muchos elogios.

Más de 100 mil likes logró La Mala Rodríguez al momento de la redacción además de varios comentarios de todo tipo donde sus fans le escribieron de todo.

"Pues he quedado ya. Pero si propones algo igual me apunto", "Prefiero no salir y quedarme jugando el árcade de Midway", "Me gustaría salir contigo amor, mi Mala hermosa, y escuchar tus melodías. Qué dices?", escriben los fans.

La Mala Rodríguez una mujer demasiado guapa/Instagram

Otra de las cosas que le ponen muy seguido a la cantante es como hace para mantener ese físico de diez pues a su edad lo que refleja para muchos es el cuerpo de una veinteañera.

Algo que llama mucho la atención de esta mujer es que casi siempre se la pasa en traje de baño, pues le encanta demasiado el clima caluroso.

Cabe mencionar que esta artista se encuentra soltera en estos momentos, por lo que más de uno desearía tener una relación con ella, aunque está muy ocupada en su carrera.

