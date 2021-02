La Mala Rodríguez perrea y todos sus fans quedan boquiabiertos

La Mala Rodríguez de 42 años de edad, da cátedra de como se debe hacer un perreo intenso, pues le fascina bailar para sus más de dos millones de seguidores y lo logró con un baile de impacto con el cual dejó con el ojo cuadrado a todos.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde la cantante originaria de España, se puso a bailar de lo más coqueta perreo causando euforia, pues a muchos le encanta como baila la mujer quien tiene gran cuerpazo, pero eso no es todo, pues si hablamos del rostro de La Mala Rodríguez más de uno queda impactado con su piel tan tersa y bien cuidada.

"Que ganas de ver tu directo en Alicante! La última vez que te vi fue en el viñarock con steve lean creo que era", "Me encanta cómo te queda este color. Decir que eres maravillosa es poco!! Te amo", "Soy un joven murciano, y estoy a su servicio si lo desea", "Todo el mundo te pregunta cuando en su ciudad, yo te diría...cuando en mi corazón?", le escriben a La Mala Rodríguez.

Otra de las cosas por las que La Mala Rodríguez es muy distinguida en el mundo de la farándula es porque tiene una voz extraordinaria, ya que es una cantante que ha puesto muy en alto a las mujeres, esto por el tema de sus canciones el cual para muchos es algo polémico, pero para otras es una forma de empoderar a las mujeres de acuerdo con la artista.

La Mala Rodríguez también es una mujer que sabe vestirse muy bien, es decir la española no solo se ve como una verdadera reina en las producciones que lanza, también en sus días de descanso, pues nunca verán a la guapa mujer en fachas, mucho menos son maquillaje y es que aunque no lo necesite ella trata de mantener el porte ante todo.

Para quienes no lo saben La Mala Rodríguez es una mujer que no se deja de nada ni de nadie, pues en una entrevista que dio en 2019 dijo que una persona la cual no le agradó para nada, decidió editar su perfil de Wikipedia, pues al parecer le hizo algo en el pasado, por lo que la española alteró su información, aunque nunca le ha gustado hacer sus escándalos públicos.

Además la mujer deja en claro que por las buenas es un pan de Dios, incluso ella es tan sincera que ha dicho como es trabajar con diversas celebridades de otro medio, como Daddy Yankee o Nelly Furtado, con quienes tiene una relación de amistad muy buena, por si fuera poco la artista podría hacer nuevas colaboraciones a futuro, pero aún no se sabe nada.

La Mala Rodríguez no solo es una buena artista en toda la extensión de la palabra, también en el mundo fitness, basta con ver su cuerpazo en traje de baño con el que deja todos sus fans deseando más fotos de esa manera, aunque con el baile quedaron más que satisfechos, pues vaya que la también modelo sabe moverse demasiado bien.

La Mala Rodríguez con su perreo intenso/Instagram

Un baile muy intenso el de La Mala Rodríguez/Instagram

Cabe mencionar que La Mala Rodríguez tiene una trayectoria artística desde hace varios años, pero muchos fans desean que la española abra su propia cuenta de only fans, pues les gustaría que en algún momento se deje ver como Dios la trajo al mundo, aunque esa no es su prioridad en estos momentos.

